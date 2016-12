BORSE EUROPA - Ampliano rialzo dopo commenti ottimistici Bullard

indici chiusura

alle 16,55 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 3.021,12 +1,21 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.171,29 +1,01 1.121,67 Stoxx banche 219,03 -0,14 196,31 Stoxx oil&gas 362,07 +1,13 332,58 Stoxx tech 234,61 +1,54 215,82 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 28 febbraio (Reuters) - Le borse europee accelerano nel pomeriggio, in scia a Wall Street, sull'ottimismo per l'economia Usa espresso da un esponente della Federal Reserve.

Il presidente della Fed di St. Louis James Bullard ha detto che l'economia statunitense dovrebbe fare bene quest'anno e che la risalita delle quotazioni del greggio, dovuta alle tensioni in Nord Africa, non costituisce attualmente un freno alla crescita.

Tra i settori più premiati dal denaro industria estrattiva, chimica e tecnologici. Restano indietro i bancari, zavorrati da HSBC (HSBA.L: Quotazione).

Intorno alle 16,55 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dell'1%. Tra i singoli mercati Francoforte .GDAXI guadagna l'1,45%, Parigi .FCHI l'1,25%, Londra .FTSE lo 0,2%.

I titoli in evidenza:

* Rally per SIEMENS (SIEGn.DE: Quotazione), spinta da voci di una possibile Ipo della controllata Osram nei prossimi due mesi. * Amplia le perdite HSBC (HSBA.L: Quotazione) (0005.HK: Quotazione). Il gruppo ha rivisto al ribasso alcuni target finanziari per via di una regolamentazione più restrittiva e ha annunciato un utile leggermente inferiore alle attese.

* Balza ai massimi di quattro settimane e mezzo VESTAS (VWS.CO: Quotazione): un ordine dalla Germania, secondo trader e analisti, ha rafforzato il sentiment già positivo sul titolo del produttore danese di turbine eoliche.

* Allunga OTE (OTEr.AT: Quotazione) dopo che il primo operatore tlc greco ha annunciato una riduzione dei costi per arginare la flessione della redditività.

* Nella schiera dei settori più vivaci spicca quello dei servizi finanziari con SCHRODERS (SDR.L: Quotazione) in evidenza dopo il miglioramento del prezzo obiettivo da parte di Numis.

* Fra i tecnologici brilla SAP (SAPG.DE: Quotazione), premiata da una nota di Barclays che ha migliorato il prezzo obiettivo del titolo a 50,6 euro da 46.