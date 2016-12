BORSE EUROPA - Indici ampliano recupero, volano VW, Bskyb

indici chiusura

alle 16,45 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.989,86 +1,38 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.160,80 +1,31 1.121,67 Stoxx banche 219,68 +1,64 196,31 Stoxx oil&gas 358,45 +0,98 332,58 Stoxx tech 230,71 +1,58 215,82 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 25 febbraio (Reuters) - Le borse europee allungano nel pomeriggio aiutate dal rallentamento del petrolio che propizia anche l'avvio positivo di Wall Street mentre la City torna a scambiare azioni dopo la riparazione al guasto che ha bloccato per qualche ora la borsa di Londra (LSE.L: Quotazione).

Molto tonici i titoli minerari, seguiti a poca distanza dagli automobilistici che sono spronati da VOLKSWAGEN (VOWG.DE: Quotazione) che ha annunciato un brillante 2010 e ottimismo sul 2011.

Il greggio, spinto dalle notizie delle ripercussioni sulla produzione della ribellione in Libia, ha trovato un limite alla sua corsa soprattutto dopo che una fonte del settore ha confermato che l'Arabia Saudita sta pompando oltre 9 milioni di barili al giorno, oltre 700.000 b/g più di prima.

Sul mercato ICE il Brent futures LCOc1 è brevemente passato in negativo per poi tornare a più 18 cent a 111,5 dollari/barile. Il calo del greggio spinge il dollaro e l'euro arriva fino ai minimi di 1,3721.

Attorno alle 16,30 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dell'1,3%. Tra i singoli mercati Francoforte .GDAXI avanza dello 0,75, Parigi .FCHI dell'1,7%.

Tra i titoli in evidenza:

ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione), BHP BILLITON (BLT.L: Quotazione) RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) salgono attorno al 3%. L'indice delle materie prime brilla in rialzo del 2,9%, anche il settore oil&gas che era in rosso si gira in positivo di quasi 1% .

DEUTSCE TELECOM (DTEGn.DE: Quotazione) resta pesante (-1,9%) dopo che l'utile operativo del quarto trimestre ha mancato le attese degli analisti.

VOLKSWAGEN (VOWG.DE: Quotazione), PORSCHE (PSHG_p.DE: Quotazione) in avanzo di quasi 6% dopo i buoni risultati e outlook delle prima, che potrebbe dover ricorrere alle sue call per completare la fusione con la sua seconda, al momento sua controllante. Per un analista Credit Suisse VW "emerge dalla folla degli altri automobilistici".

EIFFAGE (FOUG.PA: Quotazione) vola di oltre 7% dopo i risultati 2010 e le prospettive positive. Kepler porta la raccomandazione a "tenere" da "alleggerire", tutto il settore costruzioni è positivo.

BSKYB BSY.L a massimi di sette anni a 785,5 pence sulla speranza che Rupert Murdoch sia vicino a un accordo con le autorità di settore sull'offerta che renderebbe News Corp (NWSA.O: Quotazione) controllante assoluta della rete satellitare. News Corp ha già il 39,1% BSkyB e aveva già offerto 700 pence per azione della partecipata, offerta considerata bassa.