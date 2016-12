BORSE EUROPA -Indici in netto calo,profitti su violenza in Libia

indici chiusura

alle 10,10 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.975,77 -1,31 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.160,66 -1,00 1.121,67 Stoxx banche 218,07 -1,36 196,31 Stoxx oil&gas 351,77 -0,98 332,58 Stoxx tech 229,92 -1,41 215,82 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 22 febbraio (Reuters) - Borse europee in netto calo in avvio di seduta, sempre penalizzate dalla recrudescenza delle violenze in Libia che hanno spinto gli investitori a trarre profitto e a puntare su porti più sicuri come i bond.

Intorno alle 10,10 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede l'1% circa dopo avere perso circa l'1,3% ieri. L'indice aveva raggiunto i massimi da 29 mesi venerdì scorso.

"Abbiamo registrato un forte rally fino ad ora e le crescenti tensioni nel mondo arabo sono state ustilizzate come una scusa per trarre profitto", sottolinea un broker.

Sui singoli mercati, ferma Milano per motivi tecnici, Londra .FTSE perde l'1,26%%, Parigi <.FCHI l'1,34% e Francoforte .GDAXI lo 0,55%. Ancora peggio Madrid .IBSX meno 1,9%.

I futures sugli indici azionari Usa sono in netto calo a diverse ore dall'inizio delle contrattazioni, dopo la chiusura di ieri dei mercati Usa per festività. il derivato S&P500 cede l'1,6%, quello sul Dow Jones l'1,1% e il futures sul Nasdaq arretra dell'1,7%.

I titoli in evidenza:

* In forte ribasso le banche, che sono salite molto dall'inizio dell'anno, sono fra le più colpite dalle vendite, con SocGen (SOGN.PA: Quotazione) in calo dell'1,8% e Banco Santander (SAN.MC: Quotazione) dell'1,6%.

* In forte calo anche le compagnie aree colpite dai timori che la crisi geopolitica possa colpire i viaggi con il petrolio che ha toccato i massimi da due anni e mezzo. Air France-Klm (AIRF.PA: Quotazione) cede il 3,6% e Lufthansa (LHAG.DE: Quotazione) il 2,8%.

* Positivo il titolo Omg (OMG1.L: Quotazione) in salita di circa il 3% dopo che la società ha comprato il business del software Usa Sensing Systems per 8,5 milioni di dollari.

* Il fornitore di gas e di elettricità francese Poweo ALPWO.PA cede oltre il 10% dopo la finalizzazione della vendita della propria divisione produzione.

* Giù anche le società legate alla difesa come Weir Group (WEIR.L: Quotazione), Bae Systems (BAES.L: Quotazione) e Smiths Group (SMIN.L: Quotazione) sui timori di cancellazioni di contratti per la difesa britannica a seguito del taglio della spesa militare da parte del governo.