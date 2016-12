BORSE EUROPA - Indici poco mossi, positivo settore energetico

indici chiusura

alle 9,50 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 3.066,03 +0,05 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.187,15 -0,01 1.121,67 Stoxx banche 228,33 -0,11 196,31 Stoxx oil&gas 360,03 +0,08 332,58 Stoxx tech 237,22 -0,60 215,82 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 18 febbraio (Reuters) - Borse europee poco mosse dopo scambi iniziali in più deciso rialzo, con cinque sedute positive alle spalle che hanno portato il Vecchio Continente sui massimi da 29 mesi.

Tiene il settore energetico sulla scia del rincaro del greggio, brilla Lafarge LAFP.PA dopo buoni risultati.

Intorno alle 9,50 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 è piatto. Sui singoli mercati Londra .FTSE perde lo 0,22%, Parigi .FCHI sale dello 0,06%, Francoforte cede lo 0,02% .GDAXI.

"Siamo partiti in rialzo, ma no so quanto si possa salire ancora", commenta Koen De Leus, gestore di KBC Securities Bolero a Bruxelles. "Gli investitori si stanno concentrando solo sui risultati, ma ci sono ancora preoccupazioni sulla situazione in Medio Oriente".

I titoli in evidenza: * La francese LAFARGE sale di oltre il 3% dopo aver previsto una forte domanda di cemento quest'anno nei mercati di riferimento grazie alla veloce crescita economica dei paesi emergenti e dopo aver annunciato un'alleanza con il gruppo minerario britannico Anglo-American (AAL.L: Quotazione).

* Il rialzo dei prezzi del Brent LCOc1, dovuto al timore che le tensioni in Medio Oriente possano avere un impatto sulla produzione di greggio, spinge il settore energetico europeo, con l'indice STOXX Europe 600 Oil & Gas in rialzo dello 0,2%.

* Pesante il produttore di navigatori olandese TOMTOM (TOM2.AS: Quotazione) che risente di un outlook cauto per il 2011.

* I risultati inferiori alle attese e le stime prudenti pesano sul gruppo portoghese del retail JERONIMO MARTINS (JMT.LS: Quotazione).