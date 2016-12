BORSE EUROPA - Indici in rialzo, sale Nestle dopo risultati

indici chiusura

alle 9,45 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 3.069,08 +0,23 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.188,23 +0,18 1.121,67 Stoxx banche 229,43 +1,10 196,31 Stoxx oil&gas 358,64 -0,03 332,58 Stoxx tech 239,03 +0,45 215,82 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 17 febbraio (Reuters) - Borse europee in lieve rialzo in avvio di giornata dopo che i risultati migliori del previsto di Nestle NESN.VX e Capgemini (CAPP.PA: Quotazione) hanno rafforzato la fiducia del mercato nella redditività delle imprese aiutando l'indice regionale a salire per la quinta seduta consecutiva.

Il clima è aiutato anche dalla lettura delle minute dell'incontro del 25-26 gennaio della Federal Reserve, che appare sempre più fiduciosa sulla ripresa economica Usa.

Intorno alle 9,30 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,2% dopo che ieri ha chiuso sui massimi da 29 mesi. In leggera crescita Londra .FTSE e Parigi .FCHI, frazionale calo per Francoforte .GDAXI.

"Sono in molti ad essere ottimisti sul mercato perchè l'economia globale sta andando bene e i risultati delle grandi corporate Usa sono stati piuttosto positivi", dice Heinz-Gerd Sonnenschein, gestore di Deutsche Postbank a Bonn.

I titoli in evidenza: * Corre NESTLE dopo che il gigante dell'alimentare ha registrato un incremento maggiore delle attese delle vendite e ha previsto una domanda consistente nei mercati emergenti che dovrebbe compensare il rincaro delle materie prime.

* Debole BAE Systems (BAES.L: Quotazione), che ha previsto vendite in calo nel 2011 come nel 2010; Investec Securities ha messo il suo "buy" sul titolo sotto revisione.

* In calo anche ABB ABBN.VX dopo i risultati trimestrali, così come il gruppo assicurativo AXA (AXAF.PA: Quotazione), che ha registrato un calo del 3% dell'utile ordinario annuale su base comparabile.

* Sale invece Bnp Paribas (BNPP.PA: Quotazione) nonostante un utile trimestrale penalizzato da un'inattesa svalutazione per 534 miloni di euro della sua partecipazione in Axa.