BORSE EUROPA - Indici positivi, ottimismo su risultati

alle 10,00 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 3.057,83 +0,90 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.185,33 +0,45 1.121,67 Stoxx banche 225,37 +1,72 196,31 Stoxx oil&gas 359,48 -0,09 332,58 Stoxx tech 236,92 +0,56 215,82 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 16 febbraio (Reuters) - Borse europee positive nei primi scambi della mattinata in un mercato che mostra sempre maggiore ottimismo sull'andamento della ripresa dei conti delle società.

Il sentiment è rafforzato stamani dall'ultima trimestrale di Heineken (HEIN.AS: Quotazione) che spinge al rialzo tutto il settore beverage in una crescente fiducia sulle prospettive dell'economia globale. Bene anche il settore bancario dopo i conti di Societe Generale (SOGN.PA: Quotazione).

"La ripresa sembra che si sia trasformata in una sostanziale espansione e questo vuol dire che l'outloook sui risultati aziendali è molto positivo", dice Mike Lenhoff, chief strategist a Brewin Dolphin.

Attorno alle 10,00 l'indice FTSEurofirst avanza di mezzo punto percentuale circa. Tra le singole borse Francoforte .GDAXI guadagna lo 0,4%, Parigi .FCHI lo 0,9% e Londra .FTSE lo 0,8%.

Tra i titoli in evidenza:

* HEINEKEN (HEIN.AS: Quotazione) guadagna circa il 5% dopo che il terzo produttore di birra al mondo ha battuto le stime del mercato sugli utili 2010 grazie ai risparmi sui costi che hanno più che controbilanciato le minori vendite.

* SOCIETE GENERALE (SOGN.PA: Quotazione) sale del 4% dopo che il quarto trimestre ha mostrato risultati in linea con le attese mentre l'inizio 2011 ha visto un miglioramento dei mercati finanziari dopo forti tensioni per la crisi di debito sovrano. La banca ha confermato i suoi obiettivi per il 2012.

* SANOFI-AVENTIS (SASY.PA: Quotazione) sale del 3,8% dopo l'accordo per acquisire Genzyme GENZ.O per 20,1 miliardi di dollari in contanti, più ulteriori pagamenti legati alle performance del gruppo di biotecnologie Usa.

* All'indomani dell'annuncio dell'accordo di fusione con NYSE Euronext NYX.N, DEUTSCHE BOERSE (DB1Gn.DE: Quotazione), cede l'1,3% a Francoforte con i trader che citano un report di Barclays che esprime una visione scettica sull'operazione. Secondo il broker il deal incontra grossi ostacoli di tipo regolamentare.

* HAMPSON INDUSTRIES HAMP.L scivola di oltre l'8% dopo che il debito della società di ingegneria è salito nel terzo trimestre e il gruppo ha espresso cautela sulle prospettive dell'intero anno.