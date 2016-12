BORSE EUROPA - Indici incerti dopo avvio Wall Street, ok banche

indici chiusura

alle 16,15 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 3.021,55 +0,11 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.178,60 +0,06 1.121,67 Stoxx banche 221,10 +1,11 196,31 Stoxx oil&gas 359,61 +0,56 332,58 Stoxx tech 236,00 -0,84 215,82 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 15 febbraio (Reuters) - Le borse europee procedono incerte dopo l'avvio balbettante di Wall Street.

Il dato sull'inflazione cinese a gennaio ha ridimensionato i timori di un'accelerazione della tabella di marcia delle strette monetarie da parte di Pechino.

Nell'ultimo trimestre del 2010, il Pil della zona euro è cresciuto allo stesso ritmo dei tre mesi precedenti, deludendo le aspettative.

Settori misti: bene le banche, cedono le società legate alle materie prime, fatta eccezione per i petroliferi.

Attorno alle 16,15 italiane, l'indice FTSEurofirst .FTSE avanza dello 0,1% circa. Tra le singole borse, Francoforte .GDAXI arretra dello 0,1% circa, mentre Parigi .FCHI guadagna lo 0,2% circa e Londra .FTSE perde lo 0,2% circa.

Tra i titoli in evidenza:

* Nel quadro di un paniere dell'automotive negativo, MICHELIN (MICP.PA: Quotazione) viaggia in controtendenza: Ubs ha alzato il target price a 48 da 45 euro, confermando 'sell'.

* Banche trascinate da BARCLAYS (BARC.L: Quotazione), che corre dopo aver chiuso il 2010 con utile ante imposte in crescita del 32%, sopra le previsioni degli analisti, e dopo aver annunciato che intende razionalizzare le attività per aumentare la redditività in un contesto regolatorio più stringente.

* Minerari in rosso. ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione) appesantita da un downgrade di Citigroup.

* Si difendono le società legate alla chimica , ma YARA (YAR.OL: Quotazione) va a picco dopo aver pubblicato i risultati 2010 perché il mercato è rimasto deluso dall'ammontare del dividendo.

* Male le costruzioni . YIT (YTY1V.HE: Quotazione) beneficia di un incremento del target price da parte di BofA-Merrill.

* DANONE (DANO.PA: Quotazione) corre e spinge lo stoxx del food&beverage . Il gruppo alimentare francese si è detto fiducioso che i tagli dei costi e prezzi più elevati compenseranno i rincari delle materie prime. La società ha pubblicato risultati superiori alle previsioni, con un aumento del 6,9% delle vendite.

* Poco mosso il paniere delle società finanziarie . DEUTSCHE BOERSE (DB1Gn.DE: Quotazione) negativa dopo la formalizzazione dell'accordo per una fusione con Nyse Euronext NYX.N.

* Zoppica lo healthcare . LONZA LONN.VX al galoppo grazie alla promozione a 'buy' da 'hold' di Jefferies.

* Segno meno per le conglomerate industriali . MAN (MANG.DE: Quotazione) positiva dopo l'upgrade di Citi a 'buy' da 'hold'. Crolla TRELLEBORG (TRELb.ST: Quotazione), che ha registrato un Ebit del quarto trimestre inferiore alle stime.

* In rialzo le assicurazioni e i media , comparto che registra i ribassi di TELECINCO TL5MC e MEDIASET (MS.MI: Quotazione) dopo il rinvio a giudizio di Silvio Berlusconi.

* Bene i petroliferi , con CAIRN CNEL. che non risente dell'annuncio che toccherà al governo indiano dare il via libera alla cessione di Cairn India (CAIL.BO: Quotazione) a VEDANTA RESOURCES (VED.L: Quotazione).

* Piatto il paniere del lusso , con PUMA (PUMG.DE: Quotazione) debole dopo l'annuncio che dovrà aumentare i prezzi a causa del rialzo dei costi delle materie prime e dell'incremento dei salari.

* Retail in denaro, con WM MORRISON (MRW.L: Quotazione) tonica dopo aver annunciato l'acquisizione della società che vende prodotti per bambini online Kiddicare per 70 milioni di sterline.

* In calo i tecnologici . ARM HOLDINGS ARM.L risente della decisione di STMICROELECTRONICS (STM.PA: Quotazione) (STM.MI: Quotazione) di scegliere IMAGINATION TECHNOLOGIES (IMG.L: Quotazione), che vola, come fornitore del processore di grafica per il nuovo chip destinato a smartphone e tablet. A fondo MICRO FOCUS INTERNATIONAL (MCRO.L: Quotazione), che ha lanciato un profit warning sui risultati annuali.

* Tlc poco mosse. INMARSAT (ISA.L: Quotazione) in ribasso: Morgan Stanley ne ha ridotto il rating.

* Piatto lo stoxx dei viaggi e del tempo libero . INTERCONTINENTAL (IHG.L: Quotazione) colpita dalle prese di beneficio, sebbene il gestore di hotel abbia archiviato il 2010 con risultati in linea con le attese e abbia incrementato il dividendo.

* Utilities zavorrate da EDF (EDF.PA: Quotazione), che ha archiviato il 2010 con una crescita del 4,4% dell'Ebitda, sostenuta da un aumento della produzione nucleare e idroenergetica in Francia, e annunciato l'obiettivo di un ulteriore incremento del 4-6% per quest'anno.

(Massimo Gaia)