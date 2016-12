BORSE EUROPA - Indici positivi dopo partenza debole

indici chiusura

alle 9,35 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 3.030,40 +0,40 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.180,35 +0,22 1.121,67 Stoxx banche 220,35 +0,77 196,31 Stoxx oil&gas 359,69 +0,57 332,58 Stoxx tech 236,88 -0,47 215,82 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 15 febbraio (Reuters) - Le borse europee sono positive sopstenute anche dal buon andamento di Danone (DANO.PA: Quotazione) e Barclays (BARC.L: Quotazione) dopo i risultati.

L'azionario era partito debole, ritracciando dai massimi di chiusura da 29 mesi di ieri, dopo i dati macro francesi e tedeschi che si sono rivelati inferiori alle previsioni.

Alle 9,35 l'indice Ftse avanza dello 0,4% circa. Tra le singole borse Francoforte .GDAXI guadagna lo 0,22%, Parigi .FCHI lo 0,37% e Londra .FTSE cede lo 0,07%.

Il prodotto interno lordo francese preliminare del quarto trimestre ha mostrato una crescita dello 0,3%, contro attese di +0,6% del sondaggio Reuters tra gli analisti, in parte a causa di un contributo negativo delle scorte.

Il pil tedesco è cresciuto dello 0,4% nel quarto trimestre, da +0,7% del terzo trimestre. Il dato è inferiore alle attese degli economisti, raccolte da Reuters e fissate a un +0,5%.

I ribassisti potrebbero concentrare l'attenzione sull'inflazione cinese e sui timori sul debito dell'area euro, dice Giles Watts, responsabile equity di City Index. "Una prosecuzione del rialzo senza una verifica della situazione reale è improbabile. Sarebbe sensato avere un ritracciamento prima di ripartire", aggiunge.

Tra i titoli in evidenza:

BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) sale del 2% dopo aver chiuso il 2010 con utile pretasse in crescita del 32%, sopra le previsioni degli analisti, e dopo aver annunciato che intende razionalizzare le sue attività per aumentare la redditività in un contesto regolatorio più stringente.

MAN (MANG.DE: Quotazione) in rialzo dell'1% dopo l'upgrade di Citi a "buy" da "hold", con un aumento del target price a 100 da 73 euro. Il broker cita un aumento delle probabilità di decisioni sul fronte societario.

DANONE (DANO.PA: Quotazione) sale del 2,5% dopo che si è detta fiduciosa sul fatto che i tagli dei costi e prezzi più elevati compenseranno l'aumento dei costi delle materie prime. La società ha diffuso dati superiori alle previsioni con un aumento del 6,9% delle vendite.

EDF (EDF.PA: Quotazione) perde l'1,3% dopo aver archiviato il 2010 con una crescita del 4,4% dell'Ebitda, sostenuta da un aumento della produzione nucleare e idroenergetica in Francia, e dopo aver annunciato l'obiettivo di un ulteriore incremento del 4-6% per quest'anno.