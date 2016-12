BORSE EUROPA - Indici incerti dopo avvio Wall Street poco mosso

indici chiusura

alle 15,35 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 3.021,60 -0,09 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.178,43 +0,37 1.121,67 Stoxx banche 219,46 +0,19 196,31 Stoxx oil&gas 356,84 +0,50 332,58 Stoxx tech 237,86 +0,21 215,82 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 14 febbraio (Reuters) - Le borse europee procedono esitanti nel primo pomeriggio, senza trovare indicazioni direzionali nell'avvio contrastato di Wall Street.

Il benchmark FTSEurofirst 300 .FTEU3, che stamattina ha toccato i livelli più alti da settembre 2008, ha poi ripiegato dai massimi con i principali listini nazionali incerti tra denaro e lettera.

Intorno alle 15,35 l'indice avanza dello 0,4% circa. Tra le singole borse Francoforte .GDAXI guadagna lo 0,37%, Parigi .FCHI è piatta e Londra .FTSE cede lo 0,2%.

A livello settoriale i minerari beneficiano dei dati cinesi che hanno mostrato una flessione dell'avanzo commerciale, con importazioni sorprendentemente forti - in particolare per il rame - che evidenziano il robusto appetito del paese per le materie prime. In denaro anche i petroliferi.

I titoli in evidenza:

* Tra i bancari si mette in luce CREDIT SUISSE CSGN.VX con un progresso di oltre il 3% dopo l'annuncio che la banca emetterà CoCo bond per 6 miliardi di franchi svizzeri che aiuteranno l'istituto a rispettare i requisiti patrimoniali più severi previsti in Svizzera.

* Nel comparto tecnologico NOKIA NOK1V.HE lascia sul terreno il 4,4%, con gli analisti che hanno tagliato le loro raccomandazioni e le stime sulle vendite 2011 di smartphone sulla scia dell'accordo con Microsoft (MSFT.O: Quotazione).

* INVENSYS ISYS.L e WEIR GROUP (WEIR.L: Quotazione) salgono rispettivamente del 2,5% e del 5% su speculazioni di takeover dopo che il direttore finanziario di Siemens (SIEGn.DE: Quotazione) Joe Kaeser ha detto al Financial Times che sta guardando ad acquisizioni di grandi dimensioni.

* Estende i guadagni di venerdì ALCATEL-LUCENT ALUA.PA, in grande spolvero dopo aver fornito prospettive incoraggianti settimana scorsa, fra cui un free cash flow positivo nel 2011.

* Ben comprata la francese NEXANS (NEXS.PA: Quotazione), in progresso del 4,5%. La ex rivale di Prysmian per la conquista di Draka ha annunciato un ritorno alla crescita delle vendite nel 2011 e il proseguimento della ripresa del margine operativo registrato nel secondo semestre 2010.

* Il gruppo di servizi energetici JOHN WOOD GROUP (WG.L: Quotazione) balza di quasi il 14% dopo l'accordo per vendere una divisione a General Electric (GE.N: Quotazione) per 2,8 miliardi di dollari.