BORSE EUROPA - A massimi 29 mesi con industria estrattiva, oil

indici chiusura

alle 10,30 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 3.027,19 +0,09 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.179,98 +0,50 1.121,67 Stoxx banche 219,40 +0,16 196,31 Stoxx oil&gas 359,01 +1,12 332,58 Stoxx tech 238,43 +0,46 215,82 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 14 febbraio (Reuters) - Le borse europee si portano sui massimi degli ultimi ventinove mesi stamani, galvanizzate dalle voci di pressioni inflazionistiche più deboli del previsto in Cina e dalla riduzione oltre le attese dell'avanzo commerciale cinese. Industria estrattiva ed energetici spingono i listini, in parallelo all'apprezzamento delle materie prime e del greggio, mentre finanziari e auto restano indietro.

Intorno alle 10,30 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza dello 0,53%. Tra le singole borse Francoforte .GDAXI guadagna lo 0,46%, Parigi .FCHI lo 0,3% e Londra .FTSE lo 0,1%.

I titoli in evidenza:

* Timidamente positivi i bancari, dove si mette in luce CREDIT SUISSE CSGN.VX: gli investitori hanno dato il benvenuto all'emissione di CoCo bond per 6 miliardi di franchi svizzeri che aiuteranno l'istituto a rispettare i requisiti patrimoniali più severi previsti in Svizzera. Secondo un analista l'emissione è grande, arriva presto ed è stata prezzata in modo più attraente del previsto.

* Fra i tecnologici, ancora al palo NOKIA NOK1V.HE mentre corre INVENSYS ISYS.L: i trader citano voci di takeover dopo che il direttore finanziario di Siemens (SIEGn.DE: Quotazione) Joe Kaeser ha detto al Financial Times che sta guardando ad acquisizioni di grandi dimensioni.

* Estende i guadagni di venerdì ALCATEL-LUCENT ALUA.PA, in grande spolvero dopo aver fornito prospettive incoraggianti settimana scorsa, fra cui un free cash flow positivo nel 2011.

* Ben comprata la francese NEXANS (NEXS.PA: Quotazione): la ex rivale di Prysmian per la conquista di Draka ha annunciato un ritorno alla crescita delle vendite nel 2011 e il proseguimento della ripresa del margine operativo registrato nel secondo semestre 2010.

* Sotto pressione IBERDROLA RENOVABLES IBR.MC dopo un downgrade di Santander a "hold" da "buy"; il broker cita prospettive deboli per il 2011 e un limitato potenziale di apprezzamento del titolo.

* Balzo a due cifre per la britannica Bglobal BGBL.L che ha firmato un memorandum di intesa con Samsung C&T Corporation 000830.KS.