BORSE EUROPA - Deboli dopo trimestrali deludenti, timori debito

indici chiusura

alle 15,35 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 3.000,60 -1,02 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.162,15 -0,79 1.121,67 Stoxx banche 216,71 -2,04 196,31 Stoxx oil&gas 350,15 -0,57 332,58 Stoxx tech 238,02 -0,31 215,82 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 10 febbraio (Reuters) - Seduta negativa per le borse europee, colpite dalla delusione per i risultati di alcuni pesi massimi come Credit Suisse CSGN.VX e da rinnovati timori per il debito sovrano dopo l'allargamento degli spread dei titoli di stato portoghesi.

All'andamento debole dei listini del vecchio continente contribuisce anche l'avvio in calo di Wall Street.

I rendimenti dei decennali del Portogallo sono saliti sopra il 7,4%, ben oltre il livello del 7% che in molto ritengono non sostenibile. "Gli spread portoghesi si stanno allargando rendendo nuovamente nervosi alcuni operatori", commenta un trader. "Oltre ad alcuni utili deludenti, come per esempio Credit Suisse, questo pesa sul sentiment degli investitori".

Scarsa reazione invece all'attesa decisione della Bank of England di lasciare invariati i tassi di interesse.

Intorno alle 15,35 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,8% circa. Parigi .FCHI arretra dello 0,7%, Francoforte .GDAXI dello 0,3% e Londra .FTSE dello 0,7%.

I titoli in evidenza:

* CREDIT SUISSE CSGN.VX cede terreno dopo aver mancato l'obiettivo di utile per il quarto trimestre e aver rivisto al ribasso il target di Roe.

* Sotto pressione anche la danese DANSKE BANK (DANSKE.CO: Quotazione), in calo di quasi il 12% sulla scia dei programmi di un aumento di capitale da 20 miliardi di corone e di utili del quarto trimestre sotto il consensus.

* I rinnovati timori sul debito periferico si ripercuotono sui titoli bancari di alcuni paesi della periferia della zona euro, con le spagnole BANCO SANTANDER (SAN.MC: Quotazione) e BBVA (BBVA.MC: Quotazione) in calo di quasi il 3%.

* Sul fronte positivo DEUTSCHE BOERSE (DB1Gn.DE: Quotazione), che ha annunciato di essere in trattative avanzate per rilevare NYSE Euronext NYX.N, balza di quasi il 5%.

* Pesante AIR FRANCE (AIRF.PA: Quotazione), in ribasso del 7,5% dopo il profit warning lanciato ieri. La notizia deprime altre compagnie aeree come LUFTHANSA (LHAG.DE: Quotazione) e INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP (ICAG.L: Quotazione), nata dalla fusione fra Iberia e British Airways, zavorrando tutto il settore travel and leisure .

* RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) scivola di oltre il 2% dopo l'annuncio dei risultati annuali, con Evolution Securities che ha ribadito il giudizio "reduce".

* A picco (-4,3%) il colosso del beverage DIAGEO (DGE.L: Quotazione) che non ha centrato le stime per il primo semestre, attirandosi il downgrade del broker Espirito Santo a "hold" da "buy".

* Balzo di quasi il 16% per il produttore di infrastrutture tlc ALCATEL-LUCENT ALUA.PA dopo le prospettive ottimistiche per il 2011 e i risultati del quarto trimestre.