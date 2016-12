Borse Europa attese in calo scia Wall St, attesa per payroll Usa

LONDRA, 2 settembre (Reuters) - L'azionario europeo è atteso in calo nella seduta odierna, dopo quattro giorni consecutivi di rialzi, sulla scia di Wall Street e delle borse asiatiche che perdono terreno in attesa del dato sui nuovi occupati.

Gli spreadbetter prevedono un avvio di Londra .FTSE in calo di 91-92 punti, pari all'1,7%, per Francoforte .GDAXI un ribasso di 112 punti, circa il 2%, per Parigi .FCHI di 52-54 punti, pari all'1,7%.