BORSE EUROPA - Indici deboli ma sopra minimi, bene settore auto

indici chiusura

alle 16,35 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 3.035,23 +0,12 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.172,93 -0,35 1.121,67 Stoxx banche 220,75 +0,04 196,31 Stoxx oil&gas 354,88 -0,71 332,58 Stoxx tech 238,91 -0,99 215,82 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 8 febbraio (Reuters) - L'azionario europeo prosegue debole nel pomeriggio dopo che la Cina ha deciso un nuovo rialzo dei tassi per combattere l'inflazione.

Il nervosismo dovuto alla decisione cinese ha offuscato il benefico effetto derivante dalle buone notizie del settore auto sul fronte dei risultati societari. Il mercato segna, tuttavia, un lieve recupero sopra i minimi della mattinata.

"L'azionario cede sulle notizie dalla Cina, i mercati sono surriscaldati e affrontano pressioni inflazionistiche", spiega Philippe Gijsels di BNP Paribas Fortis Global Markets. "Sono vulnerabili a qualunque cosa riduca la liquidità".

I titoli estrattivi, solitamente più sensibili ai cambiamenti dello scenario economico, sono in calo con l'indice di settore in calo dello 0,61%.

Poco dopo le 16,15 l'indice FTSE Eurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,39%, poco sopra i minimi di seduta. L'EuroStoxx 50 .STOXX50E sale dello 0,11%. In linea con quest'ultimo Parigi .FCHI, Francoforte .GDAXI e Londra .FTSE.

I titoli in evidenza:

* Il settore auto è in gran spolvero. BMW (BMWG.DE: Quotazione) balza del 4% dopo aver annunciato vendite in crescita in gennaio e l'attesa di una forte crescita che l'aiuterà a centrare gli obiettivi del 2011.

Il comparto beneficia anche dei risultati migliori delle attese di FAURECIA (EPED.PA: Quotazione), società francese attiva nella componentistica auto.

* GIVAUDAN GIVN.VX scivola del 3,24% dopo ave annunciato un dividendo peggiore delle attese e aver dichiarato che i prezzi delle materie prime peseranno sui margini.

* ARCELORMITTAL (ISPA.AS: Quotazione) sale del 2,39% dopo aver previsto una ripresa della domanda per il settore acciaio più rapida delle aspettative.