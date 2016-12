BORSE EUROPA - Indici deboli, giù banche ed energia, ok auto

indici chiusura

alle 9,40 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 3.023,86 -0,24 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.172,72 -0,35 1.121,67 Stoxx banche 219,31 -0,62 196,31 Stoxx oil&gas 355,57 -0,52 332,58 Stoxx tech 240,15 -0,48 215,82 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 8 febbraio (Reuters) - Le borse europee aprono in moderato ribasso.

Segno meno praticamente in tutti i settori, con l'eccezione dell'automotive.

Attorno alle 9,45 italiane, l'indice FTSEurofirst .FTEU3 cede lo 0,3% circa. Tra i singoli mercati, LONDRA .FTSE perde lo 0,2% circa, FRANCOFORTE .GDAXI è piatta, mentre PARIGI .FCHI arretra dello 0,2% circa. * Automotive tonico. PEUGEOT (PEUP.PA: Quotazione) corre: la controllata FAURECIA (EPED.PA: Quotazione) ha archiviato il 2010 con un utile netto di 202 milioni, rispetto a una perdita di 434 milioni dell'anno precedente. Bene DAIMLER (DAIGn.DE: Quotazione): secondo il Financial Times Deutschland, la casa tedesca punta a vendere il 15% di EADS EAD.PA EAD.DE entro l'anno. * Banche deboli. UBS UBSN.VX in denaro dopo la pubblicazione dei risultati del quarto trimestre. Brillante SWEDBANK (SWEDa.ST: Quotazione) grazie ai risultati trimestrali. * Si difendono le società minerarie , trascinate da ARCELORMITTAL (ISPA.AS: Quotazione), premiata per i risultati del quarto trimestre. Applaudita anche la trimestrale di XSTRATA XTA.L. * Cede terreno il paniere della chimica , con GIVAUDAN GIVN.VX che zoppica dopo la comunicazione dei risultati del 2010. * Arrancano Le costruzioni . CARILLION (CLLN.L: Quotazione) paga dazio ad un downgrade di Citi. * Male il food&beverage , con PERNOD RICARD (PERP.PA: Quotazione) in rosso: le vendite di champagne nel 2010 sono cresciute del 9%, mantenendosi, però, lontane dai livelli pre-crisi.

* Società finanziarie piatte, mentre lo healthcare vede correre ELAN ELN.I grazie al primo utile operativo dal 2001.

* Nel quadro di un paniere delle conglomerate industriali in ribasso, SANDVIK (SAND.ST: Quotazione) è particolarmente debole: Nomura ha pubblicato un report in cui indica il gruppo svedese fra i più penalizzati per le turbolenze nell'area dell'Africa settentrionale.

* Al palo le assicurazioni . STANDARD LIFE (SL.L: Quotazione) penalizzata dall'avvio della copertura con 'underperform' da parte di Jefferies.

* Media pesanti, ma ITV (ITV.L: Quotazione) si giova di incrementi del target price da parte di Goldman e Ubs.

* Giù lo stoxx degli energetici . A picco PREMIER OIL (PMO.L: Quotazione), che ha abbandonato un pozzo nel campo Catcher, nel Mare del Nord, dopo aver trovato un ammontare di idrocarburi inferiore alle attese. Il comparto vede salire BG GROUP BG.L dopo i risultati del quarto trimestre, superiori alle stime.

* Segno meno per il lusso , ma SWATCH UHR.VX è tonica dopo aver archiviato il 2010 con un utile netto di 1,08 miliardi di franchi svizzeri.

* Il retail registra la buona performance di MARKS & SPENCER (MKS.L: Quotazione), che ha soffiato Laura Wade-Gery al concorrente TESCO (TSCO.L: Quotazione): la manager guiderà il business internet. * Flessione dei tecnologici , con CAP GEMINI (CAPP.PA: Quotazione) in controtendenza grazie al miglioramento del target price da parte di Goldman.

* Il paniere delle tlc vede correre TELE2 (TEL2b.ST: Quotazione), premiata per i risultati del quarto trimestre. Trimestrale alla base anche del rialzo di TELENOR (TEL.OL: Quotazione).

* In calo le società dei viaggi e tempo libero . THOMAS COOK TGL.L positiva dopo i risultati del primo trimestre fiscale.

* Utilities in rosso. PUBLIC POWER (DEHr.AT: Quotazione) risente della decisione di Ubs di tagliare l'obiettivo di prezzo.