BORSE EUROPA - Indici tonici con tech, materie prime e finanza

alle 10,00 var.% 2010 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 3.034,34 +1,04 2.792,82 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.175,74 +0,90 1.121,67 Stoxx banche 221,69 +1,28 196,31 Stoxx oil&gas 356,90 +0,73 332,58 Stoxx tech 240,16 +1,25 215,82 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 7 febbraio (Reuters) - Le borse partono in rialzo, sfruttando l'onda lunga della chiusura in rialzo di Wall Street e l'andamento complessivamente positivo delle piazze asiatiche. Attorno alle 10 italiane, l'indice FTSEurofirst .FTEU3 avanza dello 0,9% circa. Tra i singoli mercati, LONDRA .FTSE sale dello 0,8% circa, così come FRANCOFORTE .GDAXI, mentre PARIGI .FCHI guadagna l'1% circa. * Automotive tonico. Nomura ha pubblicato un report sul settore europeo, sottolineando che le vendite, a gennaio, sono cresciute, rispettivamente, dell'8% e del 16% in Francia e Germania. * Segno più per le banche . Fuori dal paniere, il broker online olandese BINCKBANK (BINCK.AS: Quotazione) è in calo dopo aver annunciato i risultati del quarto trimestre; BinckBank ha reso noto che sbarcherà in Italia. JULIUS BAER BAER.VX brillante: in occasione della pubblicazione dei risultati del 2010 la banca elvetica ha annunciato un buyback fino a 500 milioni di franchi svizzeri. * Forte rialzo per le società minerarie . Bene XSTRATA XTA.L: Citigroup ha incrementato il target price. * Ok il paniere della chimica , con ARKEMA (AKE.PA: Quotazione) che beneficia del miglioramento del rating da parte di Citigroup. * Le costruzioni registrano la tonicità di ACCIONA (ANA.MC: Quotazione), che, secondo la stampa, ha vinto una serie di contratti in Polonia per un controvalore di 130 milioni di euro. * Privo di particolari spunti il comparto del food&beverage , con UNILEVER (ULVR.L: Quotazione) debole dopo che UniCredit ne ha tagliato il target price.

* Passo sostenuto per le società finanziarie , mentre lo healthcare vede correre HIKMA (HIK.L: Quotazione) dopo che Credit Suisse ne ha incrementato il target price.

* Nel quadro di un paniere delle conglomerate industriali moderatamente positivo, brilla la tedesca GEA (G1AG.DE: Quotazione), che ha archiviato il 2010 con vendite pari a 4,42 miliardi e un Ebit di 237 milioni.

* Toniche le assicurazioni . ING ING.AS beneficia della decisione di Exane di alzarne l'obiettivo di prezzo.

* Corrono i media . SES (SESFd.PA: Quotazione) si giova dell'avvio della copertura con 'buy' da parte di Investec.

* Lo stoxx degli energetici registra il volo di SOLARWORLD SWVG.DE: il colosso tedesco del fotovoltaico ha archiviato il 2010 con risultati superiori alle stime.

* Bene il lusso , con RICHEMONT CFR.VX in evidenza dopo che Deutsche Bank ne ha aumentato il target price.

* Il retail registra la buona performance di MORRISON (MRW.L: Quotazione): il Financial Times ha scritto che la catena di supermarket ha pianificato forti investimenti nell'abbigliamento. * Tecnologici galvanizzati da NOKIA NOK1V.HE: nel week-end, il settimanale tedesco Wirtschaftswoche ha scritto che l'AD Stephen Elop si appresta ad annunciare un taglio di diversi top manager nel quadro di un piano di riorganizzazione.

* Oggetto di un avvio di copertura da parte di Investec, il paniere delle tlc vede movimenti in entrambe le direzioni. Corre CABLE & WIRELESS CWP.L, che già venerdì scorso beneficiava di voci di takeover.

* In rialzo il paniere dei viaggi e tempo libero . Fuori dallo stoxx, la società di scommesse 888 (888.L: Quotazione) vola dopo che il Ceo ha detto che la fusione con LADBROKES LAD.L rimane possibile.

* Utilities brillanti. In evidenza VEOLIA ENVIRONMENT (VIE.PA: Quotazione) ed ENEL (ENEI.MI: Quotazione).