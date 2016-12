BORSE EUROPA - Indici poco mossi dopo Usa, bene costruzioni

indici chiusura

alle 16,00 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.998,49 +0,09% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.164,64 +0,18% 1.045,76 Stoxx banche 218,83 +0,27% 221,27 Stoxx oil&gas 355,40 -0,11% 330,54 Stoxx tech 236,66 +0,51% 184,35 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 4 febbraio (Reuters) - Le borse europee riducono i guadagni dopo i dati sugli occupati Usa, saliti meno delle attese, anche se il calo del tasso di disoccupazione, superiore alle aspettative, ha contribuito alla sostanziale tenuta dei listini azionari continentali.

L'avvio poco mosso di Wall Street non ha offerto nuovi spunti agli investitori.

Gli occupati Usa sono saliti molto meno delle attese il mese scorso, in parte come conseguenza delle pesanti nevicate che hanno colpito ampie aree del paese, ma il tasso di disoccupazione è sceso ai minimi da aprile 2009.

Intorno alle 16,00 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale di un frazionale 0,09%. Tra le singole piazze, il Dax tedesco .GDAXI avanza dello 0,15%, l'indice britannico .FTSE dello 0,35% e quello francese .FCHI dello 0,24%.

I titoli in evidenza:

* DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione) è tra i migliori del Dax, con un rialzo del 2,5% grazie ai commenti positivi degli analisti per i risultati annunciati ieri. In particolare i broker citano i miglioramenti dei livelli di patrimonializzazione e le attraenti valutazioni del titolo.

* Prosegue la lettera su LVMH (LVMH.PA: Quotazione) dopo che il primo gruppo del lusso al mondo ha registrato utili in linea con le attese e non ha fornito stime sull'esercizio in corso. In un'intervista a Reuters, l'AD della divisione orologi e gioielli ha detto di vedere un rallentamento delle vendite nel 2011 rispetto al 2010.

* Gettonati i titoli dei costruzionie dei materiali per le costruzioni spinti dall'ottismo del mercato per la ripresa economica. HEIDELBERGCEMENT (HEIG.DE: Quotazione), considerato da Ubs come il titolo preferito nel comparto, sale del 2%. Il principale costruttore finlandese YIT (YTY1V.HE: Quotazione) balza di oltre il 9% dopo i risultati del quarto trimestre e le positive prospettive annnunciate per il 2011. HOLCIM HOLN.V avanza del 2%, SAINT GOBIN (SGOB.PA: Quotazione) del 3%. L'indice del settore STOXX Europe 600 Construction & Materials è il migliore dell'Europa a +1,4%.

* NESTE OIL NES1V.HE scivola di oltre il 7% nonostante i risultati trimestrali migliori delle attese.

* RHJ INTERNATIONAL RHJI.BR balza del 4% circa sulle voci di un accordo vicino alla conclusione per la vendita di attività detenute in Giappone.