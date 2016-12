BORSE EUROPA - Indici positivi in avvio guidati da banche

indici chiusura

alle 10,00 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 3.003,29 +0,28% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.166,77 +0,36% 1.045,76 Stoxx banche 219,53 +0,59% 221,27 Stoxx oil&gas 356,34 +0,15% 330,54 Stoxx tech 236,50 +0,44% 184,35 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 4 febbraio (Reuters) - Borse europee in rialzo in avvio, spinte dai titoli bancari grazie alla conferma che la politica monetaria Usa continuerà a sostenere i mercati.

Il presidente della Federal Reserve Ben Bernanke ha detto infatti ieri che l'economia ha ancora bisogno del sostegno della banca centrale, parole che sono state interpretate come una indicazione che la Fed manterrà per il momento una politica accomodante.

Intorno alle 10 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,33% dopo aver chiuso sostanzialmente piatto ieri. Tra le singole piazze, il Dax tedesco .GDAXI sale dello 0,18%, l'indice britannico .FTSE dello 0,32% e quello francese .FCHI dello 0,26%.

I mercati saranno comunque piuttosto volatili in vista dei dati sull'occupazione mensile che saranno diffusi dagli Usa nel primo pomeriggio.

I titoli in evidenza:

* Le parole di Bernanke spingono le banche, con BARCLAYS (BARC.L: Quotazione), SOCIETE GENERALE (SOGN.PA: Quotazione) e UBS UBSN.VX tutte positive.

* Pesante LVMH (LVMH.PA: Quotazione) dopo che il primo gruppo del lusso al mondo ha registrato utili in linea con le attese e non ha fornito stime sull'esercizio in corso. "Benchè si tratti di risultati solidi, vengono dopo una serie di dati migliori delle attese nell'area del lusso europeo", dice in una nota Ubs.

* Vivace ACTELION ATLN.VX in crescita di oltre il 3% dopo che un hedge fund socio della biotech ha chiesto ai manager un passo indietro.

* In rialzo Wm Morrison Supermarkets (MRW.L: Quotazione) nel listino inglese grazie all'upgrade di Ubs a "buy" da "neutral" sulle attese di una possibile remunerazione agli azionisti.