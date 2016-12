BORSE EUROPA - Indici deboli, pesano industriali, bene minerari

indici chiusura

alle 15,40 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 3.003,39 -0,11% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.159,22 -0,05% 1.045,76 Stoxx banche 218,20 +0,47% 221,27 Stoxx oil&gas 359,08 +0,21% 330,54 Stoxx tech 234,36 +0,60% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 2 febbraio (Reuters) - L'azionario europeo è in leggero calo negli scambi pomeridiani appesantito dal ribasso degli industriali colpiti dai deludenti risultati di Scania SCVb.ST e Sandvik (SAND.ST: Quotazione)

Il comparto di minerari e materie prime prosegue il buon momento, favorito dal nuovo rincaro delle commodities metallifere grazie anche alla debolezza del dollaro.

Il mercato è inoltre zavorrato dai timori per l'impatto dei disordini politici in Egitto sui mercati mondiali.

L'indice Stoxx europeo delle risorse di base avanza dello 0,8% mentre quello degli industriali perde poco meno del 2%.

Intorno alle 15,40 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede un frazionale 0,1%, mentre tra le singole piazze il Dax tedesco .GDAXI fa -0,12%, l'indice britannico .FTSE +0,41% e quello francese .FCHI -0,36%.

I titoli in evidenza:

* SCANIA SCVb.ST perde oltre il 6%, trascinando al ribasso tutto il comparto europo dei costruttori di mezzi pesanti, dopo che la casa svedese controllata dalla Volkswagen (VOWG.DE: Quotazione) ha annunciato una crescita dell'utile trimestre inferiore alle attese e ha detto che si aspetta che la domanda rimanga piatta nei primi mesi dell'anno.

* La deludente trimestrale ha fatto scattare le vendite anche sul produttore di macchinari e utensili SANDVIK (SAND.ST: Quotazione), in calo del 5% circa.

* Ancora nel settore industriale, e sempre in Svezia, ATLAS COPCO (ATCOa.ST: Quotazione) perde circa cinque punti percentuali dopo l'annuncio di un utile operativo del quarto trimestre sotto le previsioni degli analisti.

* Tra i minerari particolarmente bene fa Eurasian ENRC.L, che rimbalza oltre 2% dopo i dati sulla produzione del quarto trimestre e sulle attività in Kazakhstan. In rialzo tra l'1,4% e l'1,8% anche i titoli ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione), BHP BILLITON (BLT.L: Quotazione) e RIO TINTO (RIO.L: Quotazione).

* IMPERIAL TOBACCO IMT.L balza di quasi il 6% sulla scorta dei risultati trimestrali che attestano un ritorno alla crescita dei volumi con riflessi positivi sul fatturato. Il gruppo del tabacco che annovera tra i proprio marchi le sigarette Lambert & Butler, West e Gauloises ha annunciato che ritornerà ad un payout del 50% dei proprio utile adjusted.

* ELECTROLUX (ELUXb.ST: Quotazione) affonda di oltre l'8% dopo la diffusione dei risultati del quarto trimestre sotto le attese. Il mercato è deluso dalla decisione della società che dispone di una ricca cassa, di non distribuire un divendo extra.

* Rimbalza fino ad oltre il 18% RENEW HOLDINGS (RNWH.L: Quotazione) ai massimi degli ultimi quattordici mesi dopo che la società che fornisce servizi per il settore delle costruzioni ha raggiunto l'accordo per l'acquisizione della società di ingengneria Amco per 19,8 milioni di sterline in contanti. L'operazione, secondo qualche analista, potrebbe consentire al gruppo di raggiungere i target al 2012 con un anno di anticipo.

* Acquisti su INFINEON (IFXGn.DE: Quotazione) (+1,7%), che si comporta meglio dell'indice tech europeo, dopo che Societe Generale ha rivisto al rialzo le stime su produttore di chip tedesco all'indomani dei risultati trimestrali.