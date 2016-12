BORSE EUROPA - Indici in rialzo su attese positive economia

indici chiusura

alle 9,40 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.664,51 +0,38% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.148,41 +0,43% 1.045,76 Stoxx banche 213,77 +0,27% 221,27 Stoxx oil&gas 344,21 +0,28% 330,54 Stoxx tech 230,53 +0,75% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 1 febbraio (Reuters) - Le borse europee rimbalzano con gli investitori confortati da buone prospettive sul fronte della crescita economica e degli utili societari.

I risultati di Infineon (IFXGn.DE: Quotazione) e ARM ARM.L sostengono i titoli tecnologici.

Aiutano i dati Usa positivi sull'attività produttiva nel Midwest e sulla spesa per consumi e si guarda a quelli sulla produzione nell'area euro e negli Usa previsti oggi.

"C'è fiducia, perchè le società stanno diffondendo risultati positivi. Sono ottimista sul fatto che i numeri della produzione nell'area euro e dell'Ism statunitense potrebbero innescare nuovi acquisti", dice Heinz-Gerd Sonnenschein, strategist di Deutsche Postbank a Bonn.

Sui singoli mercati, il Dax .GDAXI tedesco sale dello 0,56%, l'indice britannico .FTSE dello 0,48%, il Cac-40 .FCHI dello 0,41%.

I titoli in evidenza:

* INFINEON (IFXGn.DE: Quotazione) sale del 2,7%, dopo aver migliorato le previsioni sul 2011. La società ora prevede utile operativo prima delle svalutazioni e delle poste straordinarie nella parte alta del range 10-20%, come margine sul fatturato.

* ARM ARM.L guadagna il 2,8% dopo i dati migliori delle previsioni, con un aumento del 47% dell'utile del trimestre grazie alla forte domanda di smartphone e tablet.

* BP PLC (BP.L: Quotazione) in ribasso di oltre l'1% dopo i risultati inferiori alle previsioni. Non aiuta l'annuncio del ritorno al dividendo, che era stato tagliato dopo il disastro ambientale nel Golfo del Messico l'estate scorsa dovuto alla perdita di una piattaforma del gruppo britannico.

* BMW (BMWG.DE: Quotazione) +1,5%, PEUGEOT CITROEN (PEUP.PA: Quotazione) +1,3% dopo le notizie di stampa su un accordo di cooperazione nel settore dell'ibrido. Secondo il Frankfurter Allgemeine Zeitung le due società hanno siglato un'intesa preliminare in ottobre.

* RENAULT (RENA.PA: Quotazione) è in rialzo, dopo le stime sui dati 2010. Il gruppo ha parlato di margine operativo 2010 al 2,8% con fatturato in rialzo del 15,6% e ha detto di aver superato gli obiettivi in termini di free cash flow.

* DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione) sale dello 0,3%, nonostante i risultati del trimestre si siano rivelati ben inferiori alle attese, sollevando domande sui costi di ristrutturazione della divisione investment bank e dell'integrazione di Deutsche Postbank e Sal. Oppenheim.