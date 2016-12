BORSE EUROPA - Indici azzerano perdite mattina su buon avvio WS

indici chiusura

alle 15,45 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.959,03 +0,17% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.142,44 -0,10% 1.045,76 Stoxx banche 213,77 +0,05% 221,27 Stoxx oil&gas 346,03 +0,33% 330,54 Stoxx tech 228,54 -0,31% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 31 gennaio (Reuters) - L'azionario europeo ha praticamente azzerato le perdite nel primo pomeriggio grazie all'attività di M&A negli Usa e all'attesa di utili societari solidi nella prima economia mondiale.

Proprio la positività su quanto accade oltreoceano controbilancia i timori che la situazione in Egitto possa propagarsi a tutto il Medio Oriente.

Poco dopo le 15,30 l'indice FTSE Eurofirst 300 .FTEU3 è poco mosso, mentre l'Euro Stoxx 50 .STOXX50E è in leggero rialzo. Contrastati i singoli mercati.

I titoli in evidenza:

* Compagnie aeree e operatori turistici sono in netto calo sulle tensioni in Egitto. Perdite tra l'1 e il 2% per AIR FRANCE (AIRF.PA: Quotazione) o LUFTHANSA (LHAG.DE: Quotazione), addirittura vicine al 3% per TUI AG (TUIGn.DE: Quotazione).

* Balza CARREFOUR (CARR.PA: Quotazione) dopo un articolo di Le Figaro secondo il quale il secondo gruppo mondiale della grande distribuzione potrebbe decidere la scissione di alcuni business in occasione del Cda del 2 di marzo.

* Sopra i minimi ma negativo LAGARDERE LAGA.MI: il gruppo è risultato coinvolto nell'inchiesta sui movimenti anomali dei titoli EADS EAD.PA nel 2006.

* SANOFI AVENTIS (SASY.PA: Quotazione) sale di circa 1% dopo che la biotech Usa Genzyme ha aperto i suoi libri contabili al colosso francese.

* Tra i bancari SOCGEN (SOGN.PA: Quotazione) è uno dei peggiori dell'indice per la sua esposizione all'Egitto tramite National Societe Generale Bank.