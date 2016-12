BORSE EUROPA - Indici in calo su Egitto, pesanti banche, auto

indici chiusura

alle 10,15 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.934,43 -0,65% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.136,73 -0,60% 1.045,76 Stoxx banche 210,83 -1,33% 221,27 Stoxx oil&gas 343,86 -0,3% 330,54 Stoxx tech 227,63 -0,7% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 31 gennaio (Reuters) - Le borse europee ampliano le perdite a circa un'ora dalla partenza, penalizzate dai timori che i tumulti in Egitto possano contagiare altri paesi del Medio Oriente, destabilizzando la regione. Gli indici di volatilità europei schizzano verso l'alto e nel mirino delle vendite finiscono soprattutto i bancari; venduto anche il comparto dell'auto , reduce da un sostanzioso rally nel 2010.

Con la fiammata di avversione al rischio, contengono le perdite i farmaceutici e le utilities , tradizionalmente difensivi. Limitano il ribasso anche i petroliferi , con i rischi geopolitici che mettono pressione sulle quotazioni del greggio.

Intorno alle 10,15 il FTSEurofirst si muove in calo dello 0,7%; a livello di singole piazze Francoforte .GDAXI arretra dello 0,6%, Londra .FTSE dello 0,75% e Parigi .FCHI lo 0,65%.

I titoli in evidenza:

* Le tensioni in Egitto deprimono compagnie aeree e operatori di viaggio: AIR FRANCE (AIRF.PA: Quotazione), LUFTHANSA (LHAG.DE: Quotazione), TUI AG (TUIGn.DE: Quotazione) e THOMAS COOK GROUP (TCG.L: Quotazione) lasciano sul campo 1,5%-3,5%.

* Corre CARREFOUR (CARR.PA: Quotazione) dopo un articolo di Le Figaro secondo il quale il secondo gruppo mondiale della grande distribuzione potrebbe decidere la scissione di alcuni business in occasione del Cda del 2 di marzo.

* LAGARDERE LAGA.MI arretra di quasi il 4%: il gruppo è risultato coinvolto nell'inchiesta sui movimenti anomali dei titoli EADS EAD.PA nel 2006.

* In grande spolvero la belga MDx (MDXH.BR: Quotazione) che ha concluso un accordo con Pfizer per lavorare a un test specializzato destinato a un farmaco che il colosso farmaceutico sta sviluppando e che potrebbe essere impiegato per la cura del tumore al seno e alle ovaie.

* A picco le quotazioni di ANTISOMA ASM.L dopo che la principale molecola della biotech britannica, sviluppata per la cura della leucemia, non ha superato la Fase III della sperimentazione.

(Maria Pia Quaglia)