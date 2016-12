BORSE EUROPA - Indici in leggero calo dopo dati Usa

indici chiusura

alle 16,20 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.972,97 -0,56% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.149,34 -0,45% 1.045,76 Stoxx banche 214,59 -0,18% 221,27 Stoxx oil&gas 346,99 -0,61% 330,54 Stoxx tech 228,15 -0,64% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 28 gennaio (Reuters) - L'azionario europeo procede in terreno negativo dopo il dato sul Pil Usa del quarto trimestre e il debole andamento di Wall Street.

L'economia degli Stati Uniti acquista forza nell'ultimo trimestre dello scorso anno, ma leggermento meno di quanto atteso. I dati mostrano tuttavia un incoraggiante mix con una forte spesa per consumi e dell'export, elementi che segnalano la sostenbilità della ripresa dell'economia

Intorno alle 16,20 l'FTSEurofirst si muove in calo dello 0,45%, mentre a livello di singole piazze Londra .FTSE cede lo 0,94%, Parigi .FCHI lo 0,64% e Francoforte .GDAXI lo 0,35%

I titoli in evidenza:

* SANOFI-AVENTIS (SASY.PA: Quotazione) perde il 4% circa a causa di alcuni risultati deludenti sulla sperimentazione di un farmaco oncologico.

* Continuano le vendite sul settore minerario, comparto particolarmente osservato oggi per le indicazioni che il dato sulla crescita economia americana può dare sulla dinamica della domanda: ANTOFAGASTA (ANTO.L: Quotazione), BHP BILLITON (BLT.L: Quotazione) e FRESNILLO (FRES.L: Quotazione) segnano ribassi poco sotto i due punti percentuali L'indice Stoxx del comparto è il peggiore tra i panieri settoriali europei con un calo dell'1,5%. * Denaro sul settore immobiliare spagnolo dopo che le notizie sui progetti di quotazione dell'istituto La Caixa e sulla ristrutturazione del settore bancario spagnolo in generale hanno alimentato le speranze per una maggiore visibilità sul travagliato settore immobiliare del paese. Tra i singoli titoli REYAL URBIS (REYU.MC: Quotazione) balza del 16%, METROVACESA MVC.MC del 13%, COLONIAL (COL.MC: Quotazione) dell'8% e QUABIT (QBT.MC: Quotazione) del 4,8%

* Recupera le iniziali perdite HENNES & MAURITZ (HMb.ST: Quotazione) che in mattinata ha toccato i minimi di un anno sull'ondata di downgarde e tagli di target price da parte dei broker dopo la debole trimestrale annunciata ieri.

* TUI TRAVEL TT.M cede il 3,6% sulla scia del taglio del rating a "neutral" da "buy" da parte di Natixis.