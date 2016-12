BORSE EUROPA - Indici deboli, pesa taglio rating Giappone

indici chiusura

alle 9,50 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.955,72 -0,41% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.150,90 -0,16% 1.045,76 Stoxx banche 210,39 -0,75% 221,27 Stoxx oil&gas 347,91 +0,24% 330,54 Stoxx tech 227,61 +0,00% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 27 gennaio (Reuters) - Le borse europee sono fiacche nei primi scambi risentendo del taglio del rating sul Giappone da parte di Standard & Poor's e nonostante i ralzi dei titoli del settore minerario.

"Non è un buon segnale e potrebbe esserci intense vendite. Il taglio del rating di un'importante economia come il Giappone non viene presa dai mercati molto bene", commenta Mark Priest, senior equities trader a ETX Capital.

Intorno alle 9,50 l'FTSEurofirst cede lo 0,16%. A livello di singole piazze Francoforte .GDAXI perde lo 0,08%, Parigi .FCHI lo 0,37% e Londra .FTSE lo 0,26%.

I titoli in evidenza:

* HENNES & MAURITZ (HMb.ST: Quotazione) perde il 6%, tra le peggiori performance tra le blue chip europee, dopo che il gruppo della moda svedese ha annunciato un sorprendente calo dell'utile per il quarto trimestre. I deludenti dati stanno inoltre influenzando in negativo gli andament di altri titoli retail come INDITEX (ITX.MC: Quotazione), MARKS & SPENCER (MKS.L: Quotazione) e NEXT (NXT.L: Quotazione).

* Nel settore mineraraio KAZAKH MINER KAZAKHMYS (KAZ.L: Quotazione) guadagna il 2% circa dopo i dati sulla produzione del quarto trimestre. L'indice Stoxx Europe 600 sulle risorse dei base avanza dello 0,7%.

* ASTRAZENECA (AZN.L: Quotazione) in rialzo dell'1,8% dopo avere riportato risultati trimestrali sopra le attese e annunciato un piano di buy back da 4 miliardi di dollari.

* SOFTWARE AG (SOWG.DE: Quotazione) sale dello 0,8% circa dopo che il produttore di software tedesco ha annunciato un utile netto per il quarto trimestre sopra le attese degli analisti. Il broker Evolution Securities ha rivisto al rialzo il giudizio a "neutral" da "sell".

* AIR BERLIN (AB1.DE: Quotazione) perde oltre il 4% dopo il profit warning. La compagnia areea ha infatti rivisto al ribasso le attese sugli utili 2010 a causa degli scioperi e delle avverse condizioni meteo.