BORSE EUROPA - Indici partono positivi dopo discorso Obama

indici chiusura

alle 9,30 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.971,52 +0,46% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.147,84 +0,32% 1.045,76 Stoxx banche 212,02 -0,27% 221,27 Stoxx oil&gas 345,37 +0,47% 330,54 Stoxx tech 224,08 +0,56% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 26 gennaio (Reuters) - Avvio positivo per le borse europee grazie al miglioramento del sentimento sulla ripresa dell'economia globale dopo che il presidente Usa, Barack Obama ha proposto una riduzione delle imposte societarie. Tra i titoli in forte rialzo il colosso del gas britannico BG BG.L che ha scoperto un nuovo giacimento.

Intorno alle 9,30 l'FTSEurofirst sale dello 0,23% dopo il calo dello 0,6% regsitrato ieri a seguito del dato negatico a sorpresa del Pil britannico. A livello di singole piazze Francoforte .GDAXI avanza dello 0,54%, Parigi .FCHI dello 0,56% e Londra .FTSE dello 0,53%.

"Il discorso di Obama ha ridotte le attese di una recessione double dip e questa è una cosa positiva per i mercati", osserva un trader. "Non sembra ci siano ragioni per le quali i mercati debbano scendere", aggiunge.

I titoli in evidenza:

* In denaro i titoli dell'energia con BG BG.L in salita del 3,1% dopo che una nuova scoperta ha confermato la presenza di petrolio nell'area Carioca, al largo delle coste brasiliane.

* RENAULT (RENA.PA: Quotazione) sale del 3,6% dopo le notizie di stampa secondo cui nel corso della strategy presentation il prossimo 10 febbraio la casa automobilistica annuncerà una attesa di 3 milioni di veicoli al 2013. Fa premio sul titolo anche Barclays che ha portato il giudizio a "overweight".