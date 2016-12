BORSE EUROPA - Indici partono poco mossi in attesa dati macro

indici chiusura

alle 9,30 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.973,49 +0,10% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.156,70 -0,14% 1.045,76 Stoxx banche 216,47 -0,04% 221,27 Stoxx oil&gas 347,21 -0,13% 330,54 Stoxx tech 221,86 -0,40% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 24 gennaio (Reuters) - Avvio incerto per le borse europee, sulla scia dei guadagni registrati a Wall Street, e in vista della nuova tornata di dati sulla crescita economica in Europa.

Intorno alle 9,30 l'FTSEurofirst mostra un balzo dello 0,3%, mentre a livello di singole piazze Francoforte .GDAXI avanza dello 0,3%, Parigi .FCHI dello 0,3% e Londra .FTSE dello 0,2%.

"I dati sul Pmi non dovrebbero essere negativi. La Germania è molto forte. La stagione dei risultati sta andando bene e c'è un sostegno di breve termine sui mercati", osserva un broker.

I titoli in evidenza:

* Sotto i riflettori i minerari, grazie al balzo del prezzo dei metalli. BhP Billiton (BLT.L: Quotazione) e Rio Tinto (RIO.L: Quotazione) salgono rispettivamente dell'1,3 e dell'1,7%.

* Philips Electronics (PHG.AS: Quotazione) cede il 5,2% dopo l'annuncio di un utile netto del quarto trimestre sotto le attese, a seguito delle vendite di tv deboli che hanno colpito la divisione lifestyle. La società ha messo in guardia dal fatto che i consumatori nei mercati maturi possano essere riluttanti a spendere quest'anno.

* Whitebread (WTB.L: Quotazione) sale dell'1,2% a seguito dell'upgrade a "buy" da parte di Citigroup sul gruppo alberghiero.