BORSE EUROPA - Indici sui massimi, migliora fiducia su banche

indici chiusura

alle 16,00 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.998,70 +2,43% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.157,02 +1,53% 1.045,76 Stoxx banche 219,11 +2,29% 221,27 Stoxx oil&gas 350,25 +1,97% 330,54 Stoxx tech 224,58 +1,79% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 21 gennaio (Reuters) - Viaggia sui massimi di seduta l'azionario europeo nel pomeriggio, compensando almeno in parte l'impostazione tendenzialmente ribassista della settimana grazie alle migliorate prospettive per il settore finanziario del vecchio continente dopo le ultime indiscrezioni sulla Spagna.

Effetto naturalmente positivo sul mercato europeo ha la buona intonazione degli indici Usa, a propria volta trainati dal trimestre Ge migliore delle attese.

A monte dell'accelerazione del comparto bancario, il cui indice di settore evidenzia un brillante +2%, le notizie di una possibile ricapitalizzazione delle casse di risparmio spagnole, che sancirebbe la fine della crisi del settore finanziario del paese come indica anche sul secondario il marcato restringimento dello spread Spagna/Germania.

A guidare la risalita dei finanziario sono così i pesi massimi iberici Banco Santander (SAN.MC: Quotazione) e Bbva (BBVA.MC: Quotazione), in rialzo rispettivamente oltre 5% e oltre 6%.

"Innescato dal risultato decisamente migliore delle attese dell'asta dei governativi portoghesi la scorsa settimana, è in atto un massiccio ricollocamento di posizioni: si acquista periferia contro Europa 'core'" osserva il gestore Schroeder Andy Lynch.

"Il comparto rimasto più indietro la settimana scorsa è quello su cui tendono a concentrarsi gli acquisti. Qualsiasi evoluzione in direzione di stabilizazione del sistema bancario - Spagna in testa - è positiva, la strada da percorrere resta però lunga" aggiunge.

Intorno alle 16 l'FTSEurofirst mostra un confortante +1,51%, mentre a livello di singole piazze Francoforte .GDAXI avanza di 1,33%, Parigi .FCHI di 2,34 e Londra .FTSE di 1,12%.

I titoli in evidenza:

* Balza di circa 7% Royal Bank of Scotland (RBS.L: Quotazione), forte delle indiscrezioni stampa secondo cui l'istituto potrebbe uscire prima della scadenza ufficiale del 2012 dal piano governativo di protezione degli asset più rischiosi

* Guadagna fino a oltre 9% Dexia (DEXI.BR: Quotazione): il gruppo finanziario franco-belga sarebbe prossimo a un accordo di finanziamento con il ramo bancario della francese La Poste

* Positiva la tedesca Metro (MEOG.DE: Quotazione), che beneficia dei buoni risultati pubblicati ieri dalla controparte belga Delhaize DELB.BR

* Sempre a Francoforte pesante la biotecnologica Morphosys (MORG.DE: Quotazione), in calo di poco meno di 3% dopo la revisione del bilancio che ha suscitato commenti negativi di broker e analisti

* Astrazeneca (AZN.L: Quotazione) prosegue in rialzo di circa 1,3%: il produttore farmaceutico anglo-svedese ha risposto alle richieste avanzate dalla Food and Drug Administration Usa relative al nuovo importante farmaco per il cuore, Brilinta, e rimane fiducioso sulla commercializzazione del prodotto