BORSE EUROPA - Indici deboli nel pomeriggio, peggiorano con WS

indici chiusura

alle 15,45 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.926,75 +0,1% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.141,72 -0,93% 1.045,76 Stoxx banche 214,29 +0,34% 221,27 Stoxx oil&gas 345,21 -1,52% 330,54 Stoxx tech 220,38 -1,02% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 20 gennaio (Reuters) - Resta decisamente impostato al ribasso l'azionario europeo, complice la scoraggiante partenza di Wall Street che si somma alla prospettiva di un ritocco al rialzo dei tassi cinesi dopo gli ultimi dati macro su crescita e inflazione.

Particolarmente sotto tono i comparti auto e minerario, la cui correzione porta l'indice delle blue chip europee a toccare il minimo dall'11 gennaio scorso.

"Sul mercato prevale al momento un clima di sfiducia: le statistiche cinesi relative a crescita e inflazione fanno pensare a una stretta di politica monetaria... credo le vendite proseguiranno per l'intera seduta" commenta Matt Brown di Catlyst Markets.

I numeri macro cinesi hanno sorpreso al rialzo il consensus dei mercati sia nel caso della crescita sia in quello dei prezzi al consumo.

In caso di stretta sui tassi cinesi gli investitori temono ricadute negative sulla domanda di materie prime metallifere e auto: di qui la particolare debolezza dei due settori.

Intorno alle 15,45 l'FTSEurofirst 300 .FTEU arretra di 0,89%, mentre a livello di singole piazze Francoforte .GDAXI arretra di 0,79%, Parigi .FCHI cede 0,79% e Londra .FTSE perde 1,52%.

I titoli in evidenza:

* Pesante MAN GROUP (EMG.L: Quotazione), in calo di poco meno di 4%. Il maggior gestore hedge quotato ha pubblicato in tarda mattinata poco entusiasmanti risultati sui tre mesi al 31 dicembre scorso, terzo trimestre fiscale del gruppo in cui i deflussi netti hanno totalizzato un miliardo di dollari

* Cede circa 3% ASSOCIATED BRITISH FOODS (ABF.L: Quotazione): pubblicati i ricavi del primo trimestre in rialzo di 10%, il gruppo annuncia che la possibilità di ulteriore crescita nell'anno in corso potrebbe essere limitata dall'effetto negativo dei rincari delle materie prime

* Sempre sulla piazza londinese debole BHP BILLITON (BLT.L: Quotazione), che ritraccia di circa 2%: la società mineraria ha annunciato che le devastanti alluvioni australiane avranno sui margini un impatto negativo per almeno sei mesi.

* Di fronte all'indebolimento nelle quotazioni dei metalli cedente l'intero comparto dei minerari, con ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione), ANTOFAGASTA (ANTO.L: Quotazione) ed EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION ENRC.L in calo tra 1,6 e 2,8%.

* Si mantiene in territorio leggermente positivo il settore dei finanziari, specie il comparto bancario dei periferici. L'edizione odierna di 'Financial Times Deutschland' scrive che la riunione dei ministri finanziari Ue ha discusso l'ipotesi che Atene riacquisti debito pubblico usando il credito ottenuto dalla rete di salvataggio Ue Efsf. Sale 0,75% la spagnola Banco Santander (SAN.MC: Quotazione), +5% Bankitner e +3,8% Sabadell (SABE.MC: Quotazione)

* Decisamente male invece il settore auto, dove BMW (BMWG.DE: Quotazione) e DAIMLER (DAIGn.DE: Quotazione) lasciano sul terreno la prima 3,5% e l'altra 2,6%

* Exane Bnp annuncia di aver abbassato il proprio giudizio sul settore ALIMENTARE, di cui prevede una discesa di volumi e margini nel corso del 2011. Trascurabile la reazione di DANONE (DANO.PA: Quotazione) a -0,2%

* Sprofonda di quasi 17% Easyjet (EZJ.L: Quotazione): il vettore low-cost ha manifestato cautela sul 2011, complice il rincaro del carburante e le difficili condizioni economiche.