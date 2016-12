BORSE EUROPA- Indici in rialzo con finanziari, auto, costruzioni

indici chiusura

alle 17,00 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.941,56 +1,06% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.167,15 +0,88% 1.045,76 Stoxx banche 215,31 +1,47% 221,27 Stoxx oil&gas 355,79 +1,32% 330,54 Stoxx tech 226,95 -0,03% 184,35 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 18 gennaio (Reuters) - Le borse europee consolidano i progressi registrati sin dalle prime battute, sebbene Wall Street sia partita incerta.

Fra i comparti, in denaro soprattutto finanziari, automotive e costruzioni.

Attorno alle 17 italiane, l'indice paneuropeo FTSE Eurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,8% circa. Tra i singoli listini, Francoforte .GDAXI sale dello 0,8% circa, Parigi .FCHI dello 0,7% e Londra .FTSE dell'1% circa.

I titoli in evidenza:

* Bene l'automotive , con DAIMLER (DAIGn.DE: Quotazione) brillante: Morgan Stanley ne ha alzato il rating ad 'overweight'.

* Toniche le banche , paniere che registra la corsa di BANCO SANTANDER SAN.MIC: il gruppo spagnolo ha annunciato che il dividendo 2011 sarà pari a quello dell'anno scorso

* Industria estrattiva in evidenza, complice l'apprezzamento del rame sulla flessione del dollaro e sui timori dal lato dell'offerta. RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) comprata dopo aver annunciato di aver prodotto quantità record di minerale di ferro l'anno scorso.

* Moderato rialzo per la chimica : BAYER (BAYGn.DE: Quotazione) in denaro dopo che BofA-Merrill ne ha incrementato il target price.

* Nel quadro di un settore delle costruzioni in cui prevalgono gli acquisti, spicca la corsa di BOUYGUES (BOUY.PA: Quotazione): il gruppo è alla testa di un consorzio in corsa per la realizzazione di una linea ad alta velocità fra Bretagna e Pays de la Loire, appalto stimato in 3,4 miliardi di euro.

* Poco mosso il paniere del food&beverage , con CARLSBERG (CARLb.CO: Quotazione) che fa una corsa solitaria dopo aver incassato un upgrade a 'buy' da parte di Evolution.

* Positivo lo stoxx delle società finanziarie , ma IG GROUP (IGG.L: Quotazione) crolla dopo aver lanciato un profit warning sugli utili dell'intero anno fiscale (il primo semestre è stato chiuso a fine novembre).

* Segno meno per lo healthcare , con GLAXOSMITHKLINE (GSK.L: Quotazione) pesante in seguito all'annuncio di una posta straordinaria negativa, dovuta a questioni legali, di 2,2 miliardi di sterline.

* Il comparto delle conglomerate industriali registra il rally della francese GEMALTO GTO.PA, premiata da un incremento di target price da parte di Goldman Sachs. Brillante anche EUROTUNNEL (GETP.PA: Quotazione), che beneficia del fatturato 2010.

* Salgono le assicurazioni , con AVIVA (AV.L: Quotazione) che si giova di un aumento di target price da parte di Exane.

* Galoppano i media . La belga TELENET (TNET.BR: Quotazione) corre dopo che Citigroup ne ha incrementato il rating a 'buy'.

* Forte di alcuni miglioramenti di target price, BG GROUP BG.L trascina il paniere dei petroliferi , che vede ESSAR ENERGY ESSR.L cadere dopo il lancio di un bond da 500 milioni.

* Positivo il settore del lusso , con il costruttore TAYLOR WIMPEY (TW.L: Quotazione) in volo dopo aver alzato le previsioni sugli utili negli Stati Uniti e l'annuncio di aver ricevuto proposte d'acquisto per la divisione americana. Nel comparto, BURBERRY (BRBY.L: Quotazione) brillante dopo aver anticipato che gli analisti dovrebbero spostare le stime di utile d'esercizio nella parte alta della forchetta delle previsioni.

* Retail positivo. CASINO (CASP.PA: Quotazione) festeggia un giro d'affari superiore alle previsioni nel quarto trimestre.

* Tecnologici piatti, ma INFINEON (IFXGn.DE: Quotazione) mette a segno un rally: Goldman ha alzato il prezzo obiettivo del produttore di chip a 11 da 7,3 euro.

* Bene le tlc , con VODAFONE (VOD.L: Quotazione) tonica nella giornata in cui ha annunciato che si opporrà al reverse merger dell'indiana Essar Telecommunications Holdings in India Securities ISEC.BO. Essar Telecommunications controlla indirettamente l'11% del capitale di Vodafone Essar. Il settore vede TELENOR (TEL.OL: Quotazione) arrancare dopo il via libera all'acquisizione di Wind da parte di Vimpelcom VIP.N.

* Poco mosso lo stoxx dei viaggi e del tempo libero , mentre le utilities beneficiano soprattutto del rialzo di EDF (EDF.PA: Quotazione).