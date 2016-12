BORSE EUROPA-Indici deboli, giù minerari,balzano tech dopo Intel

indici chiusura

alle 9,40 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.908,78 -0,23% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.151,75 -0,48% 1.045,76 Stoxx banche 210,96 -0,65% 221,27 Stoxx oil&gas 349,68 -0,59% 330,54 Stoxx tech 226,50 +0,55% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 14 gennaio (Reuters) - Avvio di seduta marginalmente negativo per le borse europee, penalizzate dai timori per il mercato del lavoro Usa e dalle persistenti preoccupazioni per la crisi del debito della zona euro.

"Gli investitori stanno ancora facendo una valutazione dello stato del mercato del lavoro negli Stati Uniti e la situazione del debito sovrano europeo è ancora sullo sfondo", commenta Keith Bowman, analista di Hargreaves Lansdown. "Ieri abbiamo avuto un'asta di titoli di stato spagnoli ragionevolmente favorevole ma non credo che le difficoltà spariranno".

A livello settoriale i minerari sono tra i peggiori con un calo dell'1,4% sulla scia della flessione dei prezzi del rame, appesantiti dai timori di una stretta monetaria in Cina.

Sul fronte opposto la trimestrale migliore delle attese annunciata ieri sera da Intel (INTC.O: Quotazione) sostiene il comparto tecnologico.

Intorno alle 9,40 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede circa mezzo punto percentuale. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE scende dello 0,13%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,2% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,18%.

Tra i titoli in evidenza:

* Nel settore tech ARM HOLDINGS ARM.L mette a segno un +9% toccando i massimi degli ultimi dieci anni. Le azioni Intel quotate a Francoforte (INTC.F: Quotazione) salgono del 2,5%.

* CARREFOUR (CARR.PA: Quotazione) sale dello 0,4% dopo che il gruppo della grande distribuzione ha rassicurato gli investitori sui suoi obiettivi e le vendite del quarto trimestre hanno battuto leggermente le attese.

* Il gruppo tedesco di costruzioni HOCHTIEF (HOTG.DE: Quotazione) avanza dello 0,7% sulle indiscrezioni stampa secondo cui i fondi hedge che non sono contenti dell'offerta di ACS (ACS.MC: Quotazione) potrebbero bloccare l'operazione. Questo, secondo i trader, stimola le speculazioni di un ulteriore miglioramento dell'offerta da parte di ACS.