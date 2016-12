BORSE EUROPA - Indici incerti in attesa aste bond, Madrid sale

indici chiusura

alle 10,00 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.890,54 +0,40% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.159,76 -0,36% 1.045,76 Stoxx banche 211,79 +0,64% 221,27 Stoxx oil&gas 351,47 -0,71% 330,54 Stoxx tech 223,49 -0,54% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 13 gennaio (Reuters) - Avvio di seduta all'insegna dell'incertezza per le borse europee in attesa delle aste di titoli di stato di Spagna e Italia e delle decisioni sui tassi di interesse della Bce e della Bank of England.

Ieri "l'asta di bond portoghesi è stata un catalizzatore chiave (nel guidare il mercato al rialzo)", commenta Jeremy Batstone-Carr, strategist di Charles Stanley. "Il Portogallo si è assicurato un po' più di tempo. Ma i grafici indicano che ci stiamo muovendo in territorio di ipercomprato".

La Bank of England e la Banca centrale europea dovrebbero mantenere i rispettivi tassi di interesse a minimi record.

Intorno alle 10,00 italiane l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 è in moderato ribasso, dopo il +1,5% messo a segno ieri ai massimi di chiusura da settembre 2008. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE scende dello 0,41%, il Dax tedesco .GDAXI è piatto e il Cac 40 francese .FCHI guadagna un frazionale 0,07%.

Va meglio la Spagna .IBEX che guadagna l'1%.

Tra i titoli in evidenza:

* COMMERZBANK (CBKG.DE: Quotazione) perde quasi il 3% nei primi scambi dopo l'annuncio di un aumento di capitale fino al 10% per soddisfare requisiti patrimoniali più severi.

* NESTLE NESN.VX cede circa il 2% sulla scia di alcuni downgrade di broker sul titolo.

* TESCO (TSCO.L: Quotazione) lascia sul terreno l'1,9% dopo aver mancato le attese sulle vendite natalizie.

* Balzo del 14% per la catena di giochi per computer GAME GROUP GMG.L, che ha fornito un aggiornamento sulle vendite del periodo natalizio. Investec ha ribadito il giudizio "buy" nonostante un calo delle vendite.

* HOME RETAIL HOME.L mette a segno un progresso di quasi il 7% sull'annuncio che le vendite sono scese meno di quanto si attendevano gli analisti.