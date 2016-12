BORSE EUROPA - Indici in rosso, male finanziari su Portogallo

indici chiusura

alle 15,35 var. 2009 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.767,92 -1,44% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.134,16 -0,89% 1.045,76 Stoxx banche 197,96 -1,52% 221,27 Stoxx oil&gas 346,44 -0,33% 330,54 Stoxx tech 217,21 -0,94% 184,35 -------------------------------------------------------------

MILANO, 10 gennaio (Reuters) - Le borse europee proseguono in ribasso, affossate dai timori che il Portogallo possa essere il prossimo membro della zona euro a ricorrere ad aiuti internazionali per fronteggiare la crisi del debito.

L'avvio debole di Wall Street non aiuta i mercati azionari a rialzare la testa.

In calo soprattutto i settori ciclici, in particolare i finanziari.

Attorno alle 15,35 italiane, l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,8% circa. Sui singoli mercati, l'indice Ftse 100 britannico .FTSE scende dello 0,4% circa, il Dax tedesco .GDAXI dell'1% circa e il Cac 40 francese .FCHI dell'1,5% circa.

Tra i titoli in evidenza:

* Nel quadro di un paniere dell'automotive in rosso, VALEO (VLOF.PA: Quotazione) si muove in controtendenza, beneficiando di un upgrade di Exane.

* Male le banche . Pesante CREDIT AGRICOLE (CAGR.PA: Quotazione): sarà l'isituto più colpito in Europa dalle tasse sul settore, che potrebbero assorbire fino al 24% dell'utile ante-imposte, scrive il Financial Times. Positiva BARCLAYS (BARC.L: Quotazione): Ubs ne ha incrementato il rating a 'buy' da 'neutral'.

* Segno meno per le società minerarie , con VOESTALPINE (VOES.VI: Quotazione) particolarmente debole dopo che Citigroup ne ha tagliato la valutazione a 'hold' da 'buy'. XSTRATA XTA.L lascia sul terreno oltre due punti percentuali: secondo il Sunday Times, il gruppo è in pole position per acquisire la divisione colombiana di Drummond, operazione da 8 miliardi di dollari.

* Si difende il comparto della chimica , che beneficia dell'offerta da 5,8 miliardi di dollari di DuPont (DD.N: Quotazione) per Danisco.

* In rosso le costruzioni , con HEIDELBERGCEMENT (HEIG.DE: Quotazione) che arranca dopo aver lanciato un programma triennale finalizzato ad aumentare il cash flow di 600 milioni.

* Food&beverage sostenuto dal volo di DANISCO DCO.CO (+25% circa).

* Giù il paniere delle società finanziarie , con EURAZEO (EURA.PA: Quotazione) in caduta dopo che Exane ne ha peggiorato il giudizio ad 'underperform' da 'neutral'.

* Galleggia lo stoxx dello healthcare , con LONZA LONN.VX a picco dopo che Deutsche Bank ne ha tagliato il rating a 'sell' da 'hold'. SANOFI-AVENTIS (SASY.PA: Quotazione) zoppica dopo aver ammesso di aver avuto delle trattative con Genzyme GENZ.O GENZ.O anche sulla valorizzazione di un farmaco contro la sclerosi multipla.

* Restando al comparto dello healthcare, vola SMITH & NEPHEW (SN.L: Quotazione), primo produttore di protesi per ginocchia e anche in Europa: Sky News, nel fine settimana, ha riferito che Johnson & Johnson (JNJ.N: Quotazione) ha avuto contatti con la società per acquisirne il controllo, per una cifra pari a 7 miliardi di sterline.

* Flessione contenuta per le conglomerate industriali , con INTERTEK (ITRK.L: Quotazione) che si giova della decisione di Credit Suisse di aggiungerla alla Focus List.

* Male le assicurazioni . In picchiata AGEAS (AGES.BR: Quotazione): le società belghe pagano dazio all'allargamento dello spread fra il benchmark decennale e il corrispettivo tedesco.

* Negativi i media . Morgan Stanley ha detto di essere ottimista, in ottica 2011, sul comparto, formulando giudizi positivi su REED ELSEVIER ELSN.AS (REL.L: Quotazione), SES (SESFd.PA: Quotazione), WPP (WPP.L: Quotazione), ITV (ITV.L: Quotazione) e Sky Deutschland.

* In calo moderato i petroliferi . Morgan Stanley, in ottica 2011, si dice molto positiva sul segmento delle esplorazioni, alzando il rating di NESTE OIL NES1V.HE a 'equal weight'.

* Giù il paniere del lusso , con HERMES (HRMS.PA: Quotazione) e LVMH (LVMH.PA: Quotazione) che perdono terreno dopo che l'associazione di difesa degli azionisti di minoranza ha annunciato che farà appello contro la decisione della Consob francese di dispensare i famigliari azionisti di Hermes dall'obbligo di Opa.

* Attorno alla parità il retail . DELHAIZE DELB.BR positiva: Ing ne ha incrementato il target price a 60 da 57 euro.

* Tecnologici deboli, con ASML (ASML.AS: Quotazione) in difficoltà dopo che Kepler ne ha tagliato il rating a 'reduce' da 'hold'.

* Le tlc beneficiano dei progressi di VODAFONE (VOD.L: Quotazione): Credit Suisse ne ha incrementato la valutazione ad 'outperform' da 'neutral'. Nel comparto, tonica PORTUGAL TELECOM PTC.LS: Berenberg ha migliorato il giudizio a 'hold' da 'sell'.

* Arranca lo stoxx dei viaggi e del tempo libero , con AIR FRANCE-KLM (AIRF.PA: Quotazione) pesante dopo aver annunciato che le perturbazioni metereologiche incideranno sul fatturato per circa 70 milioni.

* Scendono le utilities . NATIONAL GRID (NG.L: Quotazione) in ribasso dopo che Rbs ne ha ridotto la valutazione a 'sell' da 'hold'.