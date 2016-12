BORSE EUROPA-Indici in calo, focus su Portogallo,trimestrali Usa

indici chiusura

alle 9,50 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.772,70 -1,27% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.135,84 -0,75% 1.045,76 Stoxx banche 197,63 -1,68% 221,27 Stoxx oil&gas 344,64 -0,84% 330,54 Stoxx tech 217,93 -0,61% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 10 gennaio (Reuters) - Le piazze europee scivolano in rosso con il riaffacciarsi dei timori legati alla crisi debitoria. L'attenzione degli investitori si concentra sul Portogallo, mentre un occhio cadrà anche sugli Stati Uniti dove oggi inizia la stagione delle trimestrali.

"La crisi debitoria è ancora sullo sfondo. Vediamo una certa delusione per quanto riguarda il Portogallo e i tassi di interesse che il paese paga. Anche altri paesi andranno sul mercato nel breve periodo", ha detto Keith Bowman, analista per l'equity a Heargreaves Lansdown.

Una fonte di alto livello della zona euro ha detto che la pressione sul Portogallo da parte di Germania e Francia perché accetti gli aiuti Ue/Fmi sta montando.

Particolarmente colpiti sono i titoli finanziari, con l'indice di settore giù di quasi l'1,7%.

Intorno alle 9,50 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,72%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cala dello 0,46%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,24% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,65%.

Tra i titoli in evidenza:

* Tra le banche, cedono intorno al 5% BANCO COMERCIAL PORTUGUES (BCP.LS: Quotazione) e BANK OF PIRAEUS (BOPr.AT: Quotazione). Ribassi dell'ordine del 3% per BANCO ESPIRITO SANTO BES.LS e BANCO POPULAR (POP.MC: Quotazione).

* CREDIT AGRICOLE (CAGR.PA: Quotazione) perde il 3%. Sarà l'isituto più colpito in Europa dalle tasse sul settore che potrebbero assorbire fino al 24% del suo utile pre tasse, scrive il Financial Times.

* DANISCO DCO.CO balza del 26%. Il gruppo chimico statunitense DUPONT (DD.N: Quotazione) ha detto di voler comprare la società danese specializzata in ingredienti ed enzimi alimentari per 5,8 miliardi di dollari.

* SANOFI-AVENTIS (SASY.PA: Quotazione) ha ammesso di aver avuto delle trattative con GENZYME GENZ.O GENZ.F per un diritto valore contingente sul Lemtrada, farmaco dell'americana contro la sclerosi multipla. La francese cede l'1%, mentre la quotazione a Francoforte di Genzyme balza del 3,8%.

* VODAFONE (VOD.L: Quotazione) avanza dello 0,7% dopo che Credit Suisse ne ha alzato il giudizio a 'outperform' da 'neutral'. L'avanzata dell'iPhone in Germania e negli Stati Uniti dovrebbe permettere all'operatore una performance migliore dei suoi concorrenti e tornare in crescita in Europa nel quarto trimestre, scrive la banca.

* SMITH & NEPHEW (SN.L: Quotazione), il primo produttore di protesi per ginocchia e anche d'Europa, balza del 10%. Sky News nel fine settimana ha detto che JOHNSON & JOHNSON (JNJ.N: Quotazione) ha avuto dei contatti con la società per acquisirla per una cifra pari a 7 miliardi di sterline.