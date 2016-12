BORSE EUROPA - Indici positivi dopo dati Usa, brillano media

indici chiusura

alle 10,00 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.841,04 +0,26% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.148,64 +0,54% 1.045,76 Stoxx banche 203,58 +0,01% 221,27 Stoxx oil&gas 349,97 +1,09% 330,54 Stoxx tech 220,30 +0,69% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 6 gennaio (Reuters) - Le piazze europee si muovono in rialzo, sostenute dagli incoraggianti dati dell'occupazione nel settore privato Usa che hanno ridato fiducia agli investitori nella ripresa dell'economia.

Il dato Adp diffuso ieri ha spinto gli economisti a rivedere le loro attese per il dato cruciale di domani, gli occupati non agricoli Usa.

"Il dato che abbiamo visto relativamente a novembre è stato abbastanza solido, ma ciò che continua a rallentare i mercati è la disoccupazione negli Stati Uniti e c'è la sensazione che per poter davvero sostenere la ripresa, occorra un'inversione del mercato del lavoro", ha detto Giles Watts, a capo dell'azionario di City Index.

Brillante il comparto media che guadagna l'1,2%, per il quale Goldman Sachs un outlook positivo.

Intorno alle 10,00 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,26%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE avanza dello 0,24%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,33% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,37%.

Tra i titoli in evidenza:

* LAGARDERE (LAGA.PA: Quotazione) arriva a guadagnare quasi il 5% e tocca il suo massimo da un anno a questa parte sulla speranza di incassi legati alla cessione di asset. Goldam Sachs ha alzato il rating sulla società a 'buy' da 'neutral'.

* Tra gli altri titoli del comparto sugli scudi, TELECINCO (TL5.MC: Quotazione) balza del 4,9% dopo essere stato promosso a 'buy' da 'neutral' ed essere stato aggiunto alla Pan-Europe buy list. Rialzi intorno al 3% anche per la tedesca PROSIEBENSAT PSMG_p.DE e JC DECAUX LCDX.PA.

* Il gruppo bancario e assicurativo belga KBC (KBC.BR: Quotazione) cede oltre il 4% dopo aver annunciato ulteriori accantonamenti netti fino a 330 milioni di euro per fronteggiare le perdite legate all'Irlanda, per la quale il totale salirà a 263 milioni di euro, e le irregolarità di KBC Lease UK, per la quale l'ammontare previsto è pari a 150 milioni di euro.

* ARM HOLDINGS ARM.L balza di oltre il 10% dopo che Microsoft (MSFT.O: Quotazione) ha annunciato di voler lanciare un sistema operativo compatibile anche con i processori ad architettura ARM, diversa da quella attualmente basata su quelli Intel (INTC.O: Quotazione).

* BRITISH PETROLEUM (BP.L: Quotazione) e TRANSOCEAN RIGN.VX (RIG.N: Quotazione) guadagnano rispettivamente del 1,7% e del 2,7%, scrollandosi di dosso un rapporto della commissione presidenziale Usa nel quale si attribuisce la responsabilità del disastro ecologico nel Golfo del Messico alle decisioni rischiose prese dalle due società.

* Il gruppo chimico-farmaceutico tedesco BAYER (BAYGn.DE: Quotazione) avanza del 2,2% circa, sostenuto dall'upgrade di Equinet che promuove il titolo a 'buy' da 'hold'.

* L'olandese DRAKA DRAK.AS è calo di appena lo 0,2% dopo aver aperto in calo di oltre il 4%. Inizia oggi l'Opa di PRYSMIAN (PRY.MI: Quotazione).