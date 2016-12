BORSE EUROPA - Londra trascina al rialzo indici, balza energia

indici chiusura

alle 15,30 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.861,99 +0,80% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.145,94 +1,20% 1.045,76 Stoxx banche 202,37 +2,13% 221,27 Stoxx oil&gas 345,02 +2,95% 330,54 Stoxx tech 218,63 +0,08% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 4 gennaio (Reuters) - L'azionario europeo staziona sui massimi di una settimana nel pomeriggio grazie anche al traino dei titoli legati a commodities a Londra che stanno recuperando il gap con quelli delle altre piazze accumulato ieri in occasione del bank holiday della capitale britannica.

In particolare i massimi del greggio spingono i titoli dell'energia con lo stoxx di settore che sale di quasi il 3%.

Secondo Mike Lenhoff di Brewin Dolphin è improbabile che il mercato continui a salire a questi ritmi ma gli ultimi movimenti riflettono in ogni caso un sentiment migliore sulle prospettive dell'economia globale.

Per il secondo giorno consecutivo l'appetito per il rischio degli investitori si mostra alto e l'indice di volatilità Vdax-New perde il 4,44%. Più basso è l'indice, maggiore è la volontà del mercato di assumersi dei rischi.

Londra .FTSE si mostra la più tonica segnando un rialzo superiore al 2%. Più 1% per Parigi .FCHI, frazionale rialzo a Francoforte .GDAXI.

Tra i titoli in evidenza:

* Accelerano i titoli dell'energia con BP (BP.L: Quotazione) che supera il +6% anche sulla scia delle indiscrezioni del Daily Mail secondo cui ROYAL DUTCH SHELL (RDSa.L: Quotazione) (+1,64%) avrebbe preso in considerazione l'idea di un takeover a seguito dell'incidente del Golfo del Messico, ma sarebbe stata scoraggiata dalla mancanza di indicazioni sul totale dei costi che Bp potrebbe dover ancora pagare. Le due società non hanno commentato.

* Per contro DESIRE PETROLEUM DES.L è in caduta libera, arrivando a perdere quasi il 24% dopo aver annunciato di non aver trovato tracce significative di idrocarburi anche nell'ultimo pozzo di quelli esplorati nelle Isole Falkland.

* Il titolo della BANK OF PIRAEUS (BOPr.AT: Quotazione), quarta banca greca, crolla di circa l'11%. Il quarto istituto greco starebbe scontando un forte sconto dopo l'annuncio di un aumento di capitale per raccogliere 807 milioni di euro per rafforzare il proprio bilancio e far fronte alla crisi del debito del paese.

* DEUTSCHE BOERSE (DB1Gn.DE: Quotazione) sale di oltre il 3% grazie agli incoraggianti dati sul volume del trading nel 2010 annunciati ieri sera.

* ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione) mette a segno un progresso di quasi il 5% dopo che Exane Paribas ha alzato il giudizio sul titolo a 'outperform' da 'neutral'. Le forti vendite sul titolo per l'esposizione della banca all'Irlanda hanno spianato la strada a opportunità di acquisto.

* La francese CARREFOUR (CARR.PA: Quotazione) avanza di oltre il 2% dopo che BofA-Merrill ha alzato il suo giudizio a 'buy' da 'neutral'.