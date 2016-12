BORSE EUROPA-Indici iniziano anno positivi, Porsche guadagna 11%

indici chiusura

alle 10,00 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.827,82 +1,25% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.132,85 +1,00% 1.045,76 Stoxx banche 198,41 +1,07% 221,27 Stoxx oil&gas 335,42 +0,85% 330,54 Stoxx tech 217,96 +0,99% 184,35 ----------------------------------------------------------------

PARIGI, 3 gennaio (Reuters) - Le piazze europee inaugurano l'anno con un tono positivo dopo aver archiviato il 2010 con un progresso del 7% abbondante.

"Il sentiment è positivo e questo è dato soprattutto dalla stagionalità. Chi gestisce denaro in genere all'inizio dell'anno ottiene alcuni nuovi flussi in entrata e li usa", ha detto Philippe Gijsels, a capo della ricerca per Bnp Paribas Fortis Global Markets.

"Credo che questo tono positivo possa continuare ancora per un paio di giorni, dopodiché i mercati inizieranno a guardare a questioni come la crescita economica negli Stati Uniti e i tassi di inflazione in Cina", ha aggiunto.

Il paniere che raggruppa il segmento auto guadagna il 2,6%, trascinato dal titolo di Porsche.

Intorno alle 10,00 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna l'1,25%. Sui singoli mercati il Dax tedesco .GDAXI avanza dell'1% e il Cac 40 francese .FCHI dell'1,5%. La piazza inglese e quella irlandese sono chiuse.

Tra i titoli in evidenza:

* PORSCHE (PSHG_p.DE: Quotazione) balza di circa l'11% dopo che il 30 dicembre un giudice federale degli Stati Uniti ha respinto una causa intentata da 10 gruppi di hedge fund che accusavano la casa automobilistica tedesca di aver manipolato il prezzo delle azioni di Volkswagen (VOWG_p.DE: Quotazione) (+3%) causando danni per 2 miliardi di dollari.

* L'editore francese LAGADERE (LAGA.PA: Quotazione) guadagna il 5,6% dopo aver annunciato dei negoziati esclusivi con il gruppo americano Hearst per la vendita delle sue riviste internazionali.

* La farmaceutica danese LUNDEBECK (LUN.CO: Quotazione) ha annunciato dopo la terza fase dei suoi studi sul farmaco nalmefene che è sicuro ed efficace per contribuire a ridurre il consumo di alcool. Il titolo avanza di oltre il 4%.