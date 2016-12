BORSE EUROPA - Indici in calo dopo avvio positivo

indici chiusura

alle 10,30 var. 2009 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.825,87 -0,54% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.138,48 -0,40% 1.045,76 Stoxx banche 199,24 -0,39% 221,27 Stoxx oil&gas 336,66 -0,72% 330,54 Stoxx tech 217,37 -0,34% 184,35 -------------------------------------------------------------

MILANO, 30 dicembre (Reuters) - Dopo l'avvio in lieve rialzo, le borse europee sono passate in negativo, in una seduta dai volumi sottili.

Si mantiene positivo solo il settore automotive , mentre ritracciano i minerari.

Intorno alle 10,30 italiane, l'indice Ftseurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,4%, mentre, tra i singoli listini, Parigi .FCHI perde lo 0,41%, Francoforte .GDAXI lo 0,2%, Londra .FTSE lo 0,07%.

Per molte delle piazze europee quella di oggi è l'ultima seduta dell'anno.

Tra i titoli in evidenza:

* La francese TECHNICOLOR (TCH.PA: Quotazione) cede oltre il 2% dopo aver annunciato ieri un aumento di capitale da 213 milioni di euro.

* Tra i minerari si mette in luce soprattutto la messicana FRESNILLO (FRES.L: Quotazione).