Borse Europa attese in lieve rialzo, riprende rally fine anno

PARIGI, 28 dicembre (Reuters) - L'azionario europeo è atteso in lieve rialzo, in un mercato che riprende il rally di fine anno e si lascia alle spalle l'aumento dei tassi in Cina, ma i volumi restano contenuti anche a causa della chiusura a Londra.

Secondo gli spreadbetters finanziari, l'indice DAX .GDAXI è atteso in rialzo di 5 punti, il CAC-40 .FCHI di 8 punti.

Ieri l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha perso lo 0,9% in un mercato festivo dai volumi ridotti.

Sull'auto, in particolare su Volkswagen (VOWG.DE: Quotazione) e BMW (BMWG.DE: Quotazione), gli investitori incassano una parte dei forti guadagni realizzati nel 2010. Quest'anno quello dell'auto è stato il migliore tra gli indici di settore delle borse europee con un aumento di oltre il 50%.

Sabato la banca centrale cinese ha aumentato i tassi per la seconda volta in due mesi circa per far fronte a una forte inflazione. I tassi di riferimento sui prestiti e quello sui depositi sono saliti di 25 punti base al 5,81% e al 2,75%.