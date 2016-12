BORSE EUROPA - Indici estendono ribasso fra volumi contenuti

indici chiusura

alle 15,45 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.816,87 -1,57% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.136,56 -0,95% 1.045,76 Stoxx banche 199,67 -1,27% 221,27 Stoxx oil&gas 336,38 -0,67% 330,54 Stoxx tech 216,02 -0,57% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 27 dicembre (Reuters) - L'azionario europeo estende il ribasso, in concomitanza con l'avvio debole di Wall Street, fra scambi estremamente sottili a seguito della decisione cinese di alzare i tassi presa nel corso del fine settimana.

Alle 15,45, tra i singoli listini, Parigi .FCHI cede l'1,44%, Francoforte .GDAXI l'1,46%. Londra è chiusa. L'indice Ftseurofirst300 .FTEU3 arretra dello 0,95% a 199,50 punti.

Volumi sottili sono attesi anche a Wall Street dove molti trader potrebbero non avere raggiunto gli uffici. Nel Nordest del Paese è infatti in atto una forte tempesta con ripercussioni sui trasporti.

Tra i titoli in evidenza:

* L'auto è sotto pressione, lo STOXX Europe 600 Automotive Index perde oltre il 3%, con i trader che guardano alla Cina che ha preso misure perlimitare le immatricolazioni di nuove auto. VOLKSWAGEN (VOWG_p.DE: Quotazione), DAIMLER (DAIGn.DE: Quotazione), BMW (BMWG.DE: Quotazione), PORSCHE (PSHG_p.DE: Quotazione), PEUGEOT (PEUP.PA: Quotazione) e RENAULT (RENA.PA: Quotazione) sono tutte in forte ribasso. Venerdì l'auto alla borsa di Shanghai ha perso terreno in modo deciso dopo che Pechino ha annunciato misure per limitare le immatricolazioni al fine di limitare traffico e inquinamento.

* Peggiora ancora SANTANDER (SAN.MC: Quotazione) con un calo del 3,47%. GE Capital, controllata General Electric (GE.N: Quotazione), ha annunciato la cessione del portafoglio mutui in Messico da 2 miliardi di dollari a Santander.