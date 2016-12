Borse Europa viste deboli dopo tassi Cina, Londra chiusa

PARIGI, 27 dicembre (Reuters) - L'azionario europeo è atteso in ribasso mettendo fine al rally di fine anno dopo l'aumento dei tassi in Cina, che ha risvegliato i timori legati a una stretta sul fronte monetario.

Si prevede un mercato dai volumi ridotti per le festività. Chiusa la borsa britannica.

Secondo gli spreadbetters finanziari, l'indice DAX .GDAXI dovrebbe aprire in calo di 13 punti, lo 0,2%, il CAC-40 .FCHI di 14 punti, lo 0,4%.

Sabato la banca centrale cinese ha aumentato i tassi per la seconda volta in due mesi circa per far fronte a una forte inflazione. I tassi di riferimento sui prestiti e quello sui depositi sono saliti di 25 punti base al 5,81% e al 2,75%.