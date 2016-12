BORSE EUROPA - Indici ampliano rialzi, sostenute da minerari

indici chiusura

alle 15,40 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.642,39 +0,78% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.144,25 +0,95% 1.045,76 Stoxx banche 202,24 +1,13% 221,27 Stoxx oil&gas 336,74 +0,66% 330,54 Stoxx tech 217,42 +1,30% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 21 dicembre (Reuters) - Le borse europee ampliano i guadagni, sostenute dal rally dei minerari, che beneficiano del livello record toccato dal prezzo del rame e del dollaro debole.

In una seduta dai volumi sottili, l'indice Ftseurofirst ha segnato un nuovo massimo degli ultimi 27 mesi.

ll balzo del rame sulla piazza londinese, determinato dall'indebolimento del biglietto verde e dalle preoccupazioni per lo stop alle forniture dalla miniera cilena di Collahuasi, una delle più grandi del mondo, ha contribuito al rialzo di quasi il 2% dello stoxx dei minerari europei .

Sostengono le borse del Vecchio Continente anche le dichiarazioni della Cina a sostegno degli sforzi dell'Unione europea contro la crisi del debito. Un effetto positivo deriva inoltre dalla promessa della Corea del Nord di permettere agli ispettori dell'International Atomic Energy Agency di entrare nel paese.

Intorno alle 15,40, l'indice Ftse Eurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,95% a 1.144,25 punti, vicino ai massimi di seduta. Tra i singoli listini, Parigi .FCHI sale dell'1,03%, Francoforte .GDAXI dello 0,86% e Londra .FTSE dello 0,91%.

I titoli in evidenza:

* Inverte tendenza e sale dell'1,9% CONTINENTAL AG (CONG.DE: Quotazione) dopo che una rivista tedesca ha scritto sul proprio sito che il gruppo non ha più intenzione di fondersi con Schaeffler, citando fonti della compagnia.

* Sale del 3,8% il gruppo chimico olandese DSM (DSMN.AS: Quotazione), dopo aver annunciato che comprerà per 829 milioni di euro cash il produttore di ingredienti per cibi per bambini Martek Biosciences MATK.O. Gli analisti hanno valutato positivamente l'operazione.

* ROLLS-ROYCE (RR.L: Quotazione) in rialzo, beneficiando dell'upgrade di Citi a "buy". La promozione di Deutsche Bank, sostiene invece il gruppo francese SAFRAN (SAF.PA: Quotazione).

* Il gruppo UPM-KYMMENE (UPM1V.HE: Quotazione) sale di oltre il 7,5% dopo aver annunciato che acquisterà le cartiere Myllykoski e Rhein Papier per circa 900 milioni di euro. In rialzo anche la rivale STORA ENSO (STERV.HE: Quotazione) (+8,3%).

* In forte rialzo INGENICO (INGC.PA: Quotazione) (+7,9%) sulla dichiarazione di un amministratore del gruppo che ha detto che un'offerta amichevole è ancora possibile, dopo che la società ha rifiutato quella da 1,44 miliardi del gruppo americano Danaher. * LAGARDERE (LAGA.PA: Quotazione) guadagna oltre il 5%, sulle indiscrezioni stampa che il gruppo è vicino a vendere la propria divisioni periodici per circa 650-700 milioni di euro.