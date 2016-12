BORSE EUROPA - Indici al massimo di 27 mesi, rally dei minerari

indici chiusura

alle 10,25 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.636,90 +0,58% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.141,32 +0,70% 1.045,76 Stoxx banche 201,53 +0,78% 221,27 Stoxx oil&gas 336,24 +0,50% 330,54 Stoxx tech 216,14 +0,74% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 21 dicembre (Reuters) - Le borse europee hanno inaugurato una nuova seduta al rialzo e toccato il massimo degli ultimi 27 mesi, in una seduta dai volumi sottili, che contribuisce ad accentuare i movimenti degli indici.

Il balzo del prezzo del rame a livelli record spinge i titoli minerari, con lo stoxx di settore che segna un rialzo vicino al 2% .

Sostengono le borse anche le dichiarazioni del ministro del Commercio, Chen Deming, favorevole a supportare gli sforzi dell'Unione europea contro la crisi del debito. Un effetto positivo deriva inoltre dalla promessa della Corea del Nord di permettere agli ispettori dell'International Atomic Energy Agency di entrare nel paese.

La messa sotto revisione del rating del Portogallo da parte di Moody's sembra invece non aver sortito un grande effetto sugli investitori.

Intorno alle 10,25, l'indice Ftse Eurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,7% a 1.141,32 punti, dopo aver toccato un massimo a 1.142,44. Tra i singoli listini, Parigi .FCHI sale dello 0,54%, Francoforte .GDAXI dello 0,57% e Londra .FTSE dello 0,69%.

I titoli in evidenza:

* ROLLS-ROYCE (RR.L: Quotazione) guadagna il 2,2%, beneficiando dell'upgrade di Citi a "buy".

* Sale del 3,8% il gruppo chimico olandese DSM (DSMN.AS: Quotazione), che ha annunciato che comprerà per 829 milioni di euro cash il produttore di ingredienti per cibi per bambini Martek Biosciences MATK.O. Gli analisti hanno valutato positivamente l'operazione.

* Il gruppo UPM-KYMMENE (UPM1V.HE: Quotazione) sale di oltre il 7% dopo aver detto che acquisterà la cartiera Myllykoski e Rhein Papier per circa 900 milioni di euro.

* In forte rialzo INGENICO (INGC.PA: Quotazione) sulla dichiarazione di un amministratore del gruppo che ha detto che un'offerta amichevole è ancora possibile, dopo che la società ha rifiutato quella da 1,44 miliardi del gruppo americano Danaher.