BORSE EUROPA - Indici in rialzo, volumi sottili

indici chiusura

alle 15,55 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.627,60 +0,88% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.136,32 +0,89% 1.045,76 Stoxx banche 200,19 +0,81% 221,27 Stoxx oil&gas 335,04 +0,99% 330,54 Stoxx tech 214,89 +0,47% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 20 dicembre (Reuters) - Le borse europee muovono in rialzo di circa un punto percentuale, con l'indice Ftseurofirst 300 .FTEU3 che ha toccato il massimo degli ultimi due anni in una seduta dai volumi sottili, a causa dell'inizio del periodo natalizio.

Tonici i minerari, grazie all'aumento registrato dai prezzi delle materie prime, e gli assicurativi. Resta sotto pressione invece il retail.

In controtendenza la borsa di Atene, zavorrata dal calo dei bancari: secondo i trader pesano i timori di un ulteriore taglio del rating del paese.

Intorno alle 15,55, l'indice Ftse Eurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,89% a 1.136,32 punti, dopo aver toccato un massimo a 1.139,08. In linea Parigi .FCHI e Francoforte .GDAXI, mentre Londra .FTSE guadagna lo 0,5%.

I titoli in evidenza:

* CREDIT AGRICOLE (CAGR.PA: Quotazione) cede il 3,7% dopo aver annunciato che sui conti del quarto trimestre peserà la riclassificazione, tra le partecipazioni disponibili per la vendita, della quota in Intesa che porta un onere di 1,25 miliardi di euro.

* ABERTIS (ABE.MC: Quotazione) in rialzo dell'1,8% sulle indiscrezioni stampa circa un'offerta che l'operatore di private equity Cvc starebbe mettendo a punto per acquistare la società spagnola.

* SPYKER SPYKR.AS guadagna oltre il 16% dopo l'accordo stretto dalla controllaata Saab Automobile con la cinese Catc per l'importazione di auto Saab in Cina.

* Deboli i titoli retail europei sui timori per l'impatto che le condizioni atmosferiche e in particolare le precipitazioni nevose potrebbero aver avuto sull'ultimo week end prima di Natale.

* In calo dell'1,3% British Airways BAY.L. La compagnia aerea ha detto che le condizioni atmosferiche stanno causando disagi alle proprie attività e che ulteriori problemi potrebbero verificarsi, considerate le previsioni di nuove nevicate.

* METRO (MEOG.DE: Quotazione) in calo dell'1,5%. Secondo i trader pesano sul titolo le indiscrezioni apparse su WitschaftsWoche, secondo cui l'azionista Franz Haniel, che detiene il 34,2% del capitale, potrebbe ridurre la sua quota.

* Henderson Group (HGGH.L: Quotazione) (+0,9%) ha confermato che ci sono trattative in corso per l'acquisto della rivale GRTR.L (-9,1%). Venerdì Gartmore aveva detto di essere entrato in trattative sulla base di un prezzo "leggermente a sconto" rispetto al prezzo di chiusura di giovedì.

* Balza di oltre il 18% la società 888 (888.L: Quotazione), dopo aver confermato di essere in trattative per un'eventuale acquisizione da parte di Ladbrokes LAD.L.

* Conergy CGYG.DE, società tedesca specializzate nell'energia solare, sale di oltre il 17% dopo il raggiungimento di un accordo dei creditori sulla sua ristrrtturazione.