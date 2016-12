BORSE EUROPA - In rialzo ma con pochi volumi, cautela su Corea

indici chiusura

alle 10,25 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.838,48 +0,59% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.131,88 +0,49% 1.045,76 Stoxx banche 198,88 +0,15% 221,27 Stoxx oil&gas 334,15 +0,71% 330,54 Stoxx tech 213,69 -0,09% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 20 dicembre (Reuters) - L'azionario europeo parte positivo grazie ai titoli dell'energia ma con volumi sottili e con le tensioni geopolitiche della Corea che frenano la spinta rialzista.

"Per la maggior parte degli investitori l'anno è finito. Non c'è molto altro da fare e quindi non vedremo alcuna direzione oggi", spiega Koen De Leus di KBC Securities.

Se da un lato il greggio spinge i titoli 'oil', dall'altro prevale cautela sul rischio di un conflitto bellico tra Corea del Nord e Corea del Sud dopo che quest'ultima ha avviato esercitazioni militari su un'area contesa.

L'indice Ftse Eurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,40%. In linea Parigi .FCHI e Francoforte .GDAXI, poco mossa Londra .FTSE.

I titoli in evidenza:

* Titoli dell'energia in vetrina sui rialzi del greggio. Aiutano le rigide temperature che stanno colpendo l'Europa e parte degli Usa. L'indice del settore sale dello 0,61%.

* CREDIT AGRICOLE (CAGR.PA: Quotazione) cede l'1,07% dopo aver annunciato che sui conti del quarto trimestre peserà la riclassificazione tra le partecipazioni disponibili per la vendita della quota in Intesa che porta un onere di 1,25 miliardi di euro.

* Poco mossa DRAKA DRAK.AS. Oggi Xinmao ha dichiarato che presenterà un'offerta entro il 14 febbraio e che sarà condizionata al raggiungimento del 75% del capitale della società olandese.