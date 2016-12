BORSE EUROPA -Fiacche con bancari dopo downgrade Irlanda Moody's

indici chiusura

alle 10,25 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.847,85 +0,07% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.129,66 -0,15% 1.045,76 Stoxx banche 200,28 -0,72% 221,27 Stoxx oil&gas 331,12 -0,23% 330,54 Stoxx tech 213,21 +0,77% 184,35 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 17 dicembre (Reuters) - Inizio di mattinata fiacco sulle piazze del Vecchio Continente, dove il rischio sovrano torna a deprimere i titoli bancari dopo il downgrade del debito sovrano dell'Irlanda. Sotto pressione anche i farmaceutici con ASTRAZENECA (AZN.L: Quotazione), che lascia sul terreno oltre il 4%: il Brilinta, l'anticoagulante destinato a far concorrenza al Plavix (il secondo farmaco al mondo per vendite), non ha ottenuto il via libera della Food and Drug Administration statunitense.

Intorno alle 10,25 l'indice Ftseurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,15%. Tra i singoli mercati, Francoforte .GDAXI è piatta, Parigi .FCHI avanza dello 0,3% e Londra .FTSE dello 0,1%.

I titoli in evidenza:

* Tecnologici in controtendenza, guadagnano lo 0,8% sostenuti anche dalla leader dei cellulari NOKIA NOK1V.HE: la concorrente Research In Motion RIM.TO RIMM.O, produttrice del Blackberry, ha registrato vendite robuste di smartphone e risultati finanziari migliori delle previsioni per il trimestre settembre-novembre. * In evidenza anche SAP (SAPG.DE: Quotazione) dopo che il ministro delle finanze del Qatar non ha escluso un investimento dell'Emirato nella società di business software. Aiutano anche i risultati migliori delle attese e la previsione di un utile superiore alla stime di Wall Street per il trimestre in corso di ORACLE (ORCL.F: Quotazione). Il gigante del software americano a Francoforte guadagna tre punti percentuali.

* Sospesa dalle negoziazioni in attesa di comunicato la francese INGENICO (INGC.PA: Quotazione); alcuni trader suggeriscono l'ipotesi di un'Opa sul gruppo, citando in particolare la britannica SAGE (SGE.L: Quotazione) fra i potenziali pretendenti. Il titolo del produttore di software arretra del 2%.