BORSE EUROPA - Indici poco mossi, in calo paesi periferici

indici chiusura

alle 16,20 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.613,04 -0,01% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.127,65 +0,05% 1.045,76 Stoxx banche 200,68 -0,34% 221,27 Stoxx oil&gas 331,40 -0,06% 330,54 Stoxx tech 211,15 +0,82% 184,35 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 16 dicembre (Reuters) - A metà pomeriggio le borse europee muovono intorno alla parità, con gli indici dei paesi del Sud Europa in maggiore difficoltà anche a causa dei risultati dell'asta spagnola.

I teconologici e i titoli del comparto food & beverage sono tra i migliori. Più in difficoltà i finanziari e i minerari.

La Spagna ha raccolto 2,4 miliardi di euro sulle scadenze a 10 e 15 anni, all'interno del target fissato tra i 2 e i 3 miliardi, ma alcuni analisti sono rimasti delusi poichè si aspettavano un risultato migliore.

I rendimenti medi sono saliti da 80 a 140 punti base rispetto alle precedenti aste di titoli con la stessa scadenza.

Questo esito, all'indomani della messa sotto osservazione del rating del paese da parte di Moody's, non ha sgombrato il campo dai timori sulla situazione della Spagna.

L'indice spagnolo IBEX 35 .IBEX cede lo 0,6%.

"Il quadro generale non è così male per i titoli, il problema è che i timori per il debito dei paesi della zona euro sono come una spada di Damocle" spiega Christian Jimenez, fund manager e presidente di Diamant Bleu Gestion.

Alle 16,20 l'indice Ftseurofirst 300 .FTEU3 è piatto. Tra i singoli mercati, Londra .FTSE cede lo 0,19%, Francoforte .GDAXI lo 0,12% e Parigi .FCHI lo 0,21%.

I titoli in evidenza:

* BP (BP.L: Quotazione) perde l'1,5% circa dopo che l'amministrazione Obama ha fatto causa alla compagnia petrolifera britannica e ad altre quattro società coinvolte nel caso della fuoriuscita di petrolio nel Golfo del Messico, accusandole di aver violato le leggi ambientali statunitensi. L'azione legale coinvolge anche Anadarko Petroleum Corp (APC.N: Quotazione) (APC.F: Quotazione), che a Francoforte perde il 2%, e Transocean RIGN.VX, che perde il 2,7%. * THALES (TCFP.PA: Quotazione) cede quasi il 5% dopo i cauti commenti sull'outlook espressi dall'AD del gruppo francese della difesa in un'intervista ad un quotidiano e dopo che il governo del Regno Unito ha interrotto la trattativa per l'appalto di fornitura di elicotteri 'search-and-rescue'.

* CARREFOUR (CARR.PA: Quotazione) guadagna il 2% sulle indiscrezioni stampa secondo le quali il colosso della distribuzione deciderà nel primo semestre del prossimo anno se fare uno spin off o una Ipo della sua controllate immobiliare.

* Nel settore food, DANISCO DCO.CO sale del 5% dopo aver migliorato la guidance sull'intero anno dopo aver chiuso il secondo trimestre con un utile migliore delle attese.

* ERICSSON (ERICb.ST: Quotazione) guadagna il 4,2%, beneficiando di un report positivo di Handelsbanken.

* SPORTS DIRECT (SPD.L: Quotazione), il più grande retailer britannico di articoli sportivi, sale di circa il 4% dopo avere battuto le previsioni di alcuni analisti annunciando una crescita del'utile del primo semestre del 40%.

* EAGA EAGA.L sale del 5,5% circa dopo che l'operatore energetico britannico ha detto che le attività di trading nel primo semestre dell'anno sono in linea con le attese e che i progetti nel solare hanno fatto buoni progressi relativamente alla raccolta di risorse.