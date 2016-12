BORSE EUROPA - Indici in leggero rialzo, calo Bp su causa Usa

indici chiusura

alle 10,15 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.847,88 +0,21% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.130,96 +0,33% 1.045,76 Stoxx banche 202,00 +0,33% 221,27 Stoxx oil&gas 331,57 +0,01% 330,54 Stoxx tech 211,28 +0,88% 184,35 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 16 dicembre (Reuters) - Le borse europee sono in leggero rialzo nei primi scambi della mattinata in un clima di mercato attendista per la riunione a Bruxelles dei leader Ue all'indomani dell'annuncio di Moody's di mettere sotto osservazione il rating sulla Spagna per una possibile bocciatura.

I trader si aspettano una seduta volatile a causa delle scadenze tecniche dei futures sull'indice, sui titoli e delle opzioni, fenomeno conosciuto come "quadruple witching".

"La Spagna sarà il problema, con la minaccia di un downgrade, e gli investitori staranno ad aspettare i commenti dal meeting Ue", dice Will Hedden, sales trader a IG Index.

L'operatore sottolinea che eventuali ipotesi di interventi sulla Spagna trasmetterebbero al mercato dei segnali negativi forti sulla tenuta della zona euro.

Alle 10,15 l'indice Ftseurofirst 300 .FTEU3 segna un rialzo dello 0,3%.

Tra i singoli mercati, Londra .FTSE guadagna lo 0,35%, Francoforte .GDAXI lo 0,44% e Parigi .FCHI lo 0,381%.

I titoli in evidenza:

* BP (BP.L: Quotazione) perde il 2% circa dopo che l'amministrazione Obama ha fatto causa alla compagnia petrolifera britannica e ad altre quattro società coinvolte nel caso della fuoriuscita di petrolio nel Golfo del Messico, accusandole di aver violato le leggi ambientali statunitensi, nel primo capitolo di quella che presumibilmente sarà una lunga battaglia legale. * THALES (TCFP.PA: Quotazione), con un calo di oltre il 5%, è il peggior titolo dell'indice Stoxx Europe 600 dopo i cauti commenti sull'outlook espressi dall'AD del gruppo francese della difesa in un'intervista ad un quotidiano e dopo che il governo del Regno Unito ha interrotto la trattativa per l'appalto di fornitura di elicotteri 'search-and-rescue'.

* CARREFOUR (CARR.PA: Quotazione) guadagna il 2% sulle indiscrezioni stampa secondo le quali il colosso della distribuzione deciderà nel primo semestre del prossimo anno se fare uno spin off o una Ipo della sua controllate immobiliare.

* SPORTS DIRECT (SPD.L: Quotazione), il più grande retailer britannico di articoli sportivi, balza del 2,7% dopo avere battuto le previsioni di alcuni analisti annunciando una crescita del'utile del primo semestre del 40%

* RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) sale dell'1% dopo avere ceduto la gran parte della propria quota nel gruppo metallifero statunitense Clous Peack Energy (CLD.N: Quotazione) per 499 milioni di dollari nell'ambito del proprio piano di disinvestimenti.

* EAGA EAGA.L sale del 6% circa dopo che l'operatore energetico britannico ha detto che le attività di trading nel primo semestre dell'anno sono in linea con le attese e che i progetti nel solare hanno fatto buoni progressi relativamente alla raccolta di risorse.