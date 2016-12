BORSE EUROPA - Indici in ribasso dopo Moody's su Spagna

indici chiusura

alle 15,40 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.839,80 -0,76% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.127,00 -0,48% 1.045,76 Stoxx banche 202,09 -1,45% 221,27 Stoxx oil&gas 330,93 -0,79% 330,54 Stoxx tech 208,53 -0,37% 184,35 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 15 dicembre (Reuters) - Le borse europee perdono terreno nel pomeriggio, sul rischio downgrade per la Spagna, dopo un rally durato due settimane.

"L'Europa rimane molto fragile. Tutti prevedono una grossa crisi nei primi mesi del 2011, periodo che coincide con le operazioni di rifinanziamento della Spagna", dice Arnaud Poutier, di IG Markets France. "Il mercato del debito non è chiuso per la Spagna, ma l'aumento dei tassi, è stato molto forte. Il rischio arriva principalmente dalle banche spagnole".

Moody's ha detto che la Spagna è sotto osservazione per un possibile downgrade e ha sottolineato i timori di un "funding crunch" il prossimo anno. L'agenzia di rating ritiene però che Madrid non abbia bisogno di ricorrere a piani di salvataggio dell'Unione europea, come successo per Grecia e Irlanda.

Tra i singoli mercati, Londra .FTSE cede lo 0,22%, Francoforte .GDAXI lo 0,49% e Parigi .FCHI lo 0,64%.

Wall Street è poco mossa, il Dow Jones sale dello 0,05%.

Tra i titoli in evidenza:

* Banche negative con Banco Santander (SAN.MC: Quotazione) in ribasso dell'1,8%, Bbva (BBVA.MC: Quotazione) -1,25%. Cali anche più accentuati fuori dalla Spagna, Barclays (BARC.L: Quotazione) -2,6%, Credit Agricole (CAGR.PA: Quotazione) -2,8%.

* Tra i pochi titoli positivi, Novartis AG NOVN.VX segna +7% dopo aver chiuso l'offerta sulle azioni non ancora in suo possesso di Alcon ACL.N per 12,9 miliardi di dollari.

* La belga Agfa-Gevaert (AGFB.BR: Quotazione) cede oltre il 4%, al livello più basso da ottobre 2009 dopo che Ing ha ridotto la raccomandazione sul titolo a "hold" da "buy".