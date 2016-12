BORSE EUROPA - Indici in calo su crisi zona euro, giù minerari

indici chiusura

alle 10,10 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.787,02 -0,56% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.112,16 -0,31% 1.045,76 Stoxx banche 199,02 -0,49% 221,27 Stoxx oil&gas 325,04 -0,11% 330,54 Stoxx tech 207,48 -0,55% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 8 dicembre (Reuters) - Le piazze europee arretrano dopo i guadagni delle ultime sedute, dopo aver tentato un effimero recupero, indebolite dai timori sulle condizioni del debito sovrano in europa, la quale si è andata a sommare la flessione del prezzo delle materie prime e la relativa ripercussione sui minerari.

"La crisi del debito della zona euro non se ne è andata. La Spagna resta la cosa da osservare", ha detto Bernard McAlinden, investment strategist per Nbc Stockbrokers a Dublino.

"Questo tuttavia non sarà sufficiente a fermare un rally nell'azionario globale. I dati, specialmente i Pmi, sono stati tutto sommato buoni, in particolare con buoni numeri in Germania, sebbene il mercato del lavoro degli Stati Uniti continui a deludere", ha aggiunto.

I titoli legati alle materie prime cedono lo 0,5% circa.

Intorno alle 10,10 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,56%, dopo essere girato in positivo a 1.116,38 punti, vicino al massimo a due anni. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cala dello 0,47%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,62% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,43%.

Tra i titoli in evidenza:

* ARCELORMITTAL (ISPA.AS: Quotazione) (-0,3%) ha annunciato l'atteso piano per lo scorporo della sua divisione di produzione di acciaio inossodabile. Poco mosso il titolo.

* VEDANTA (VED.L: Quotazione), RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) KAZAKHMYS (KAZ.L: Quotazione) e XSTRATA XTA.L cedono tra l'1,3% e l'1,7%.

* Il titolo di UBS UBSN.VX è in lieve flessione (+0,2%), poco turbato dal secondo ricorso presentato da Irving Picard, il legale che lavora per recuperare i soldi degli investitori truffati da Bernard Madoff, per ulteriori 555 milioni di dollari, portando così il totale a 2,5 miliardi di dollari.

* EADS EAD.PA mette a segno un rialzo del 2,5% circa, grazie a un'intervista al direttore finanziario Hans Peter Ring, che ha detto al quotidiano tedesco Boersen Zeitung di aspettarsi un miglioramento significativo dell'utile netto nel 2012.