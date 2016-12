BORSE EUROPA - Indici consolidano rialzi dopo avvio Wall Street

indici chiusura

alle 15,50 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.814,48 +1,61% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.118,81 +1,21% 1.045,76 Stoxx banche 200,79 +0,76% 221,27 Stoxx oil&gas 326,28 +1,65% 330,54 Stoxx tech 208,95 +0,88% 184,35 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 7 dicembre (Reuters) - Le borse europee consolidano i rialzi registrati sin dalle prime battute dopo l'avvio positivo di Wall Street.

L'ottimismo per il via libera parlamentare a un budget all'insegna dell'austerità in Irlanda rafforza un appetito per il rischio già alimentato dalla debolezza del dollaro.

In denaro tutti i settori ciclici, in particolare le società legate alle materie prime e alle costruzioni.

Attorno alle 15,50, l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna l'1,2% circa. Sui singoli mercati, il Dax tedesco .GDAXI è in rialzo dell'1,1% circa, il Cac 40 .FCHI francese del 2,1% circa e il Ftse 100 britannico .FTSE dell'1% circa.

Tra i titoli in evidenza:

* Automotive brillante, sostenuto da un report di Nomura che pronostica un incremento del 3% del mercato europeo nel 2011. Corrono PORSCHE (PSHG_p.DE: Quotazione) e PEUGEOT (PEUP.PA: Quotazione).

* Positivo senza euforia il paniere delle banche , che registra la corsa di BANK OF IRELAND (BKIR.L: Quotazione) sull'attesa del semaforo verde parlamentare al budget.

* In volo le materie prime . XSTRATA XTA.L sale di oltre tre punti percentuali dopo aver annunciato l'intenzione di investire 23 miliardi di dollari entro il 2016 per l'apertura di nuove miniere.

* Bene la chimica . BAYER (BAYGn.DE: Quotazione) si segnala come la blue chip migliore a Francoforte dopo l'upgrade di Credit Suisse ad "outperform".

* Al galoppo lo stoxx delle costruzioni , con WIENERBERGER (WBSV.VI: Quotazione) che guadagna circa il 5% dopo che due broker ne hanno incrementato il target price.

* Comprati i titoli del food&beverage . UNILEVER (ULVR.L: Quotazione) corre dopo che Morgan Stanley ha portato il rating ad "overweight" da "equal-weight".

* Poco mossi i farmaceutici , comparto tradizionalmente difensivo, così come tlc e utilities , che, però, registrano il rally di IBERDROLA RENOVABLES IBR.MC: Ubs ne ha migliorato la raccomandazione a "buy" da "neutral" per ragioni valutative.

* Nel quadro di un paniere delle conglomerate industriali positivo, spicca il balzo di ALSTOM (ALSO.PA: Quotazione), dopo la firma di un accordo di cooperazione strategica a lungo termine con le ferrovie cinesi.

* In denaro gli assicurativi , con STANDARD LIFE (SL.L: Quotazione) tonica dopo aver acquisito la società di software finanziari FOCUS SOLUTIONS GROUP FSG.L (+10% circa) per 42 milioni di sterline.

* Senza infamia e senza lode i media . ITV (ITV.L: Quotazione) comprata dopo che Ubs l'ha aggiunta alla lista dei titoli preferiti.

* Brillanti i petroliferi . TOTAL (TOTF.PA: Quotazione) positiva dopo che ARKEMA (AKE.PA: Quotazione) (+2% circa) ha annunciato l'acquisizione di alcuni asset nella chimica dal colosso energetico francese per 550 milioni di euro.

* Bene lo stoxx del lusso , con LVMH (LVMH.PA: Quotazione) che corre dopo che la famiglia che controlla HERMES (HRMS.PA: Quotazione) (piatta) ha chiesto all'Amf (la Consob francese) l'esenzione dall'obbligo di Opa dopo aver convogliato in una holding oltre il 50% del capitale.

* Complessivamente positivo il retail , con TESCO (TSCO.L: Quotazione) che sale di oltre due punti percentuali dopo aver aumentato le vendite del 7,2% nel terzo trimestre. Il comparto vede J SAINSBURY (SBRY.L: Quotazione) volare sulle voci di un'offerta di takeover da parte di Qatar Holding, a cui fa capo il 26% del capitale.

* In rialzo, ma senza brillare, i tecnologici . ALCATEL-LUCENT ALUA.PA comprata: l'americana SPRINT NEXTEL (S.N: Quotazione) ha annunciato che intende risparmiare fino a 11 miliardi di dollari nei prossimi sette anni grazie ad una ristrutturazione della rete, che passerà anche per l'acquisto di apparecchiature dal gruppo francese.

* Stoxx dei viaggi e del tempo libero poco mosso, zavorrato da AIR FRANCE-KLM (AIRF.PA: Quotazione), penalizzata dopo aver archiviato il mese di novembre con una crescita del 4,3% del traffico passeggeri.