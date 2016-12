BORSE EUROPA - Indici incerti, giù banche, bene petroliferi

indici chiusura

alle 15,35 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.773,16 -0,33% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.105,93 +0,18% 1.045,76 Stoxx banche 199,33 -0,96% 221,27 Stoxx oil&gas 320,93 +1,79% 330,54 Stoxx tech 207,45 +0,10% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 6 dicembre (Reuters) - Le borse europee si muovono incerte nel primo pomeriggio, con l'ottimismo per la possibilità che la Federal Reserve inietti nuovi fondi nell'economia offuscato dalla cautela in attesa dell'esito della riunione dei ministri delle Finanze della zona euro.

I ministri dell'Eurogruppo dovranno fare i conti con le pressioni per un aumento del fondo di emergenza per salvare i paesi membri in difficoltà rispetto agli attuali 750 miliardi di euro.

"Il mercato è un po' esitante, guardiamo alla riunione dei ministri delle Finanze della zona euro per veder quanto aumenteranno la rete di sicurezza", commenta Micky Mahbubani, trader di IG Index. "Per ora non abbiamo visto forti vendite perché le dichiarazioni di Bernanke sono state di supporto. Se l'esito della riunione non sarà buono come ci si aspetta allora prevedo un'ondata di vendite".

Il presidente della Fed ha detto che la banca centrale potrebbe comprare più dei 600 miliardi di dollari in titoli del Tesoro che si è impegnata a riacquistare se l'economia non riuscisse a reagire o se il tasso di disoccupazione restasse troppo alto. .

Intorno alle 15,35 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna circa lo 0,2%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE sale dello 0,49%, il Dax tedesco .GDAXI è in rialzo dello 0,23% e il Cac 40 francese .FCHI avanza dello 0,11%.

A livello settoriale i bancari sono tra i più penalizzati, mentre guadagnano decisamente terreno gli energetici.

Tra i titoli in evidenza:

* HERMES (HRMS.PA: Quotazione) arretra del 2% dopo che la famiglia che la controlla ha annunciato la creazione di una holding per contrastare i tentativi di scalata di LVMH (LVMH.PA: Quotazione).

* Il gruppo di costruzioni tedesco HOCHTIEF (HOTG.DE: Quotazione) mette a segno un progresso di quasi il 5% dopo l'annuncio dell'ingresso di Qatar Holding con una quota del 9,1% attraverso un aumento di capitale riservato, nell'intento di ostacolare i piani di conquista della spagnola ACS (ACS.MC: Quotazione).

* La catena britannica TESCO (TSCO.L: Quotazione) perde intorno a un punto percentuale. Ubs ne ha tagliato il giudizio a "neutral" da "buy", ritenendo improbabile che le attività britanniche del gruppo possano continuare a crescere allo stesso ritmo degli ultimi dieci anni.

* In rialzo di circa il 2% ROLLS ROYCE (RR.L: Quotazione) grazie alla promozione di BofA Merrill Lynch a "buy" da "neutral" nell'ambito di una revisione positiva del settore aerospaziale civile.

* Il gruppo tipografico britannico DE LA RUE (DLAR.L: Quotazione), numero uno al mondo nella stampa di banconote, balza di oltre il 27% sulla scia di una proposta preliminare da parte della rivale francese Oberthur Technologies.

* Sempre sul fronte M&A, a Londra PUNCH TAVERNS (PUB.L: Quotazione) sale di quasi il 6% dopo le indiscrezioni stampa secondo cui il gruppo di private equity CVC starebbe "tramando un'offerta audace" per l'operatore di pub britannico.

* La britannica DESIRE PETROLEUM DES.L dimezza il proprio valore in borsa (-47% ) dopo aver annunciato di non avere trovato petrolio nelle isole Falkland, al contrario di quanto precedentemente annunciato.